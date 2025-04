Il Consorzio Asi ha consegnato ad Arpa Puglia un laboratorio mobile per il monitoraggio dell’aria

Nella giornata odierna il CONSORZIO ASI di BRINDISI, nella persona del Presidente Avv.

Vittorio RINA, ha consegnato ad ARPA PUGLIA, rappresentata dal Direttore del Dipartimento di Brindisi, la

Dr.ssa Anna Maria D’Agnano, in comodato d’uso gratuito, un laboratorio mobile “nuovo” per il monitoraggio

dell’aria nelle aree industriali di competenza del Consorzio ASI Brindisi e nella zona PIP di Francavilla

Fontana. Il mezzo potrà essere, altresì, impiegato anche in aree sulle quali si può ritenere vi siano ricadute

delle emissioni provenienti da insediamenti produttivi che insistono nelle aree di competenza del Consorzio

ASI Brindisi.

Il laboratorio mobile per il monitoraggio dell’aria è composto da un normale furgone su gomme, al cui

interno del vano di carico è stato realizzato ed allestito un vano ad uso “laboratorio”, accessibile dalla porta

laterale del mezzo, destinato all’alloggiamento della strumentazione analitica e dei relativi apparati

ausiliari, del sistema di acquisizione, elaborazione e gestione delle apparecchiature e degli impianti di

stazione, dotato di ogni confort per permettere agli operatori di lavorare per lunghi periodi.

Il laboratorio mobile per il monitoraggio ambientale dell’aria, del valore economico di circa 300.000,00

euro, è stato acquisito, da parte del Consorzio ASI, nell’ambito del progetto del PON LEGALITA’, a seguito

di un protocollo di intesa con ARPA PUGLIA, finalizzato al controllo ambientale e capillare delle Aree

Industriali della Provincia di Brindisi di competenza del Consorzio ASI.

Il sistema di prelievo multiplo per analizzatori di inquinanti gassosi permette di effettuare misure di

inquinanti in aria in continuo ed in maniera “itinerante” di NOx, PM2,5, PM10, BTX, H2S, BC – Black Carbon

oltre ad una vasta gamma di rilevamento di inquinanti ambientali e a sensori meteo di precipitazione,

pressione atmosferica, velocità del vento, ecc. Il sistema è conforme alle prescrizioni legislative ed alle

norme tecniche EN relative ai sistemi di campionamento di gas e di polveri ed è in grado di elaborare i dati

misurati sia secondo procedure stand-alone, che in collegamento con il Centro di raccolta ed elaborazione

dati telematico della rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria di ARPA Puglia.

Il Presidente del Consorzio ASI si dice molto soddisfatto di aver consegnato il mezzo mobile ad ARPA, con la

convinzione che il laboratorio mobile per il monitoraggio dell’aria contribuirà a dare nuovo impulso ad un

controllo più costante, più capillare e “in continuo” della qualità dell’aria delle nostre Zone Industriali, in

continua evoluzione e capaci di attrarre nuovi investitori, oltre a consentire un monitoraggio ambientale

mirato e localizzato su segnalazioni di criticità ambientali e anche a seguito di eventuali incidenti.