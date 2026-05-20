

Presso la Sala Alfredo Malcarne della Camera di Commercio di Brindisi-Taranto, si è tenuto un interessante convegno sul tema:”Il contributo degli sport del mare per la crescita economica del territorio”. L’appuntamento, che rientra nell’ambito del programma di eventi che precedono la 40^ edizione della regata velica internazionale “Brindisi- Corfù”, è stato organizzato dalla Camera di Commercio Brindisi-Taranto e il Circolo della Vela di Brindisi. L’incontro è stato moderato dal giornalista Mimmo Consales, direttore di Confcommercio Brindisi. Sono intervenuti per gli indirizzi di saluto, Franco Gentile, Vice Presidente Vicario della Camera di Commercio Brindisi-Taranto e Gaetano Caso, Presidente del Circolo della Vela. Sono seguiti gli interventi dei relatori che hanno approfondito importanti tematiche relative agli sport nautici. Le attività sportive e nautiche non sono soltanto uno svago estivo, ma, piuttosto, diventano leva sociale, economica e ambientale, con il turismo destagionalizzato, le scuole di vela, noleggio imbarcazioni, manutenzione barche, negozi di attrezzatura, istruttori, meccanici navali. Una Regata come la Brindisi-Corfù, che quest’anno compie 40 anni, non è soltanto una gara, è uno strumento di valorizzazione del porto e della città perché dà visibilità internazionale e turismo nautico. Ogni anno la Regata porta in città un numero considerevole di imbarcazioni con gli equipaggi che arrivano qualche giorno prima della partenza per tutto ciò che c’è da sbrigare. Tutto questo porta in città un ritorno molto positivo dal punto di vista turistico. Durante la Regata il lungomare diventa un punto di incontro, con eventi aperti al pubblico che portano turisti e residenti a vivere la città anche di sera. Un porto turistico da solo serve a poco perché è la rete che fa la differenza. Il diportista non ha bisogno, soltanto, di un posto barca, ma anche di servizi vari, come cantieri, ristoranti, noleggio, taxi, supermercati. Per quanto riguarda Brindisi, il seno di Ponente è stato riorganizzato per la nautica da diporto, anche grazie alla spinta della Regata Brindisi- Corfù. Un momento di confronto importante per la promozione della cultura del mare e della città che, negli anni, ha dimostrato di essere una vera capitale del mare con i tanti appuntamenti importanti che annualmente vengono organizzati. Le manifestazioni sportive sono importanti per il territorio, così come il coinvolgimento scolastico e, durante l’incontro, parecchi alunni hanno seguito con molto interesse. Anna Consales