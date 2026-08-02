Il cordoglio del presidente della Regione Decaro per la scomparsa del senatore Alberto Tedesco

Il cordoglio del presidente della Regione per la scomparsa del senatore Alberto Tedesco

Il presidente della Regione Antonio Decaro esprime il suo più sincero cordoglio per la scomparsa del senatore Alberto Tedesco: “Alberto Tedesco è stato un protagonista della vita politica e istituzionale della nostra regione. Più volte consigliere regionale, assessore ed esponente pugliese nel Senato della Repubblica, ha speso gran parte del suo impegno nell’amministrazione pubblica, nel solco delle idee e dei valori socialisti.

Alberto è stato un compagno, un uomo generoso, un politico capace di leggere la società e i tempi con grande intelligenza. A Cristina, Carlo e a tutta la famiglia giunga il mio più sincero abbraccio, onorato di aver potuto salutare, con affetto, Alberto nelle ultime settimane”.