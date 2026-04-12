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 Il cordoglio del presidente Matarrelli per la scomparsa del figlio del consigliere Basile

 Il cordoglio del presidente Matarrelli per la scomparsa del figlio del consigliere Basile
 “Oggi è un giorno molto triste. Con profonda commozione e sincera amicizia mi stringo a Dino Basile e alla sua famiglia per la perdita improvvisa del loro amato figlio, Antonio. In questo momento di indicibile dolore, giungano loro l’affetto e la vicinanza del Consiglio regionale”.Sono le parole di cordoglio del presidente del Consiglio regionale della Puglia, Toni Matarrelli, per il lutto che ha colpito il consigliere regionale Dino Basile.
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