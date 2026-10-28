Il cordoglio di Confcommercio Brindisi per la morte del Presidente dello Snim Giuseppe Meo

Il Presidente di Confcommercio Brindisi Gianni Corciulo, il Direttore Mimmo Consales, il consiglio direttivo e la tecnostruttura esprimono profondo cordoglio per la perdita di Giuseppe Meo, uno dei protagonisti della scena imprenditoriale brindisina in un settore in forte espansione come quello della Nautica.

Di recente il Presidente Meo aveva accettato l’invito a partecipare ad una iniziativa promossa in mare dai giovani di Confcommercio Brindisi ed a tutti era stato capace di trasferire il suo entusiasmo ed anche il suo essere un ottimista sul futuro del comparto e, più in generale, della città di Brindisi.

Alla sua compagna Barbara, ai figli Federica, Martina e Alessio ed a tutti i familiari giungano le condoglianze di Confcommercio Brindisi.