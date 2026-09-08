Il Coro Polifonico Mater Misericordiae e l’Associazione Euterpe incontrano il grande soprano Hui He.

Una serata di musica, dialogo ed emozioni con una delle più prestigiose voci della lirica internazionale.

BRINDISI – Una serata speciale, vissuta nel segno della musica, dell’ascolto e della condivisione. L’Associazione Musicale Culturale Euterpe APS e il Coro Polifonico Mater Misericordiae hanno avuto il privilegio di incontrare Hui He, soprano di fama mondiale e una delle più importanti protagoniste della scena lirica contemporanea.

Nata a Xi’an, in Cina, Hui He ha costruito una straordinaria carriera internazionale, affermandosi come una delle interpreti più autorevoli del grande repertorio italiano. Dopo i primi importanti riconoscimenti internazionali, tra cui il secondo premio al concorso Operalia, fondato da Plácido Domingo, e la vittoria al concorso Voci Verdiane di Busseto, la sua carriera l’ha portata sui palcoscenici dei più prestigiosi teatri del mondo.

Ha debuttato al Teatro alla Scala di Milano nel ruolo di Tosca nel 2006 e al Metropolitan Opera di New York nel 2010, interpretando Aida. Particolarmente significativo è anche il suo legame con l’Arena di Verona, dove ha debuttato nel 2005 come Liù in Turandot e dove è tornata negli anni successivi in ruoli come Tosca, Madama Butterfly, Aida e Amelia in Un ballo in maschera, oltre che nel Requiem di Verdi e ne Il trovatore.

Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini rappresentano una parte fondamentale del suo percorso artistico. Hui He è considerata tra le più grandi interpreti contemporanee del loro repertorio, nel quale ha affrontato ruoli come Aida, Tosca, Madama Butterfly, Liù e Leonora, portandoli sui maggiori palcoscenici internazionali. La sua attività l’ha vista protagonista anche all’Opéra di Parigi, alla Wiener Staatsoper, alla Deutsche Oper di Berlino, alla Lyric Opera di Chicago e in numerosi altri importanti teatri internazionali.

La sua storia artistica e personale è stata raccontata anche dalla Rai nel documentario “Hui He, un Soprano dalla Via della Seta”, realizzato in collaborazione con Rai Cinema, che ripercorre il cammino della soprano dalla Cina ai grandi teatri dell’Occidente.

Una carriera costruita non soltanto attraverso i grandi teatri e i ruoli più prestigiosi, ma anche attraverso una costante ricerca interpretativa, che ha fatto di Hui He una presenza riconoscibile e apprezzata nel panorama della lirica mondiale.

Durante la serata, Antonio Lacorte, presidente dell’Associazione Euterpe APS e del Coro Polifonico Mater Misericordiae, ha avuto l’onore e il piacere di dialogare con Hui He, conducendo una conversazione dedicata alla sua straordinaria carriera, al rapporto con la musica e alle esperienze che hanno accompagnato il suo percorso professionale.

Presente anche il M° Anna Maria Sabino Pasquale, direttrice del Coro Polifonico Mater Misericordiae, che ha condiviso con i coristi questo importante momento di confronto e di crescita artistica, guidando poi il coro nell’omaggio musicale conclusivo.

Il dialogo con Hui He è stato autentico e coinvolgente. La soprano ha raccontato la propria esperienza con grande semplicità, soffermandosi sul valore dello studio, della preparazione, della disciplina e della passione che accompagnano ogni artista.

A colpire particolarmente è stata proprio la sua disponibilità. Di fronte ai coristi non c’era soltanto una delle grandi protagoniste della lirica internazionale, ma una persona capace di mettersi in relazione con gli altri con naturalezza, mostrando umiltà, sensibilità e grande umanità.

«È stato davvero un privilegio poter dialogare con Hui He e, soprattutto, poterla ascoltare raccontare la sua esperienza con una semplicità che forse non ci aspettavamo da un’artista del suo livello. Per me, ma anche per tutti i coristi, è stata un’esperienza bellissima e molto emozionante. Abbiamo avuto davanti una delle grandi voci della lirica mondiale, ma abbiamo scoperto anche una persona straordinariamente disponibile e umile. Poterle parlare, ascoltare i suoi racconti e confrontarci con lei è qualcosa che porteremo con noi. Sono momenti come questo che ci fanno capire quanto sia importante continuare ad amare, studiare e vivere la musica con passione», dichiara Antonio Lacorte.

A conclusione della serata, il Coro Polifonico Mater Misericordiae, diretto dal M° Anna Maria Sabino Pasquale, ha voluto rendere omaggio a Hui He attraverso l’esecuzione di “Madre, fiducia nostra”. Un momento musicale particolarmente sentito, scelto dal coro come segno di affetto e riconoscenza e affidato alla direzione della propria maestra, che ha suggellato una serata di particolare intensità.

Per l’Associazione Euterpe APS e per il Coro Polifonico Mater Misericordiae, l’incontro con Hui He rappresenta un momento di grande valore artistico e umano. Un’esperienza che arricchisce il percorso della formazione corale e che resterà nella memoria dei suoi componenti come un’occasione preziosa di confronto con una delle grandi protagoniste della lirica internazionale.

Un incontro che ha lasciato al coro non soltanto il ricordo di una voce straordinaria, ma anche quello di una donna capace di trasmettere, attraverso le sue parole e la sua esperienza, il valore più autentico della musica: quello di creare legami, ispirare e condividere emozioni.

Ancora una volta, la musica ha dimostrato di saper andare oltre il palcoscenico.

Associazione Musicale Culturale Euterpe APS

Coro Polifonico Mater Misericordiae