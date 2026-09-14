Il Coro Polifonico Mater Misericordiae riparte: musica, fede e voci nuove

Venerdì 18 settembre al via la nuova stagione alla Parrocchia SS. Resurrezione: in calendario numerosi appuntamenti e l’invito a nuove voci per entrare nel coro

BRINDISI – Si riaccendono le voci e riparte la musica. Dopo la pausa estiva, il Coro Polifonico Mater Misericordiae, espressione dell’Associazione Musicale Culturale Euterpe APS, torna a riunirsi per dare il via a un nuovo anno di attività, nel segno della musica, della fede, della condivisione e dell’amicizia.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 18 settembre alle ore 19.00, presso i locali della Parrocchia SS. Resurrezione di Brindisi, nel quartiere Cappuccini.

La nuova stagione si apre con un calendario già particolarmente ricco e con diversi appuntamenti che vedranno il coro impegnato nei prossimi mesi. Un percorso che arriva dopo un’estate segnata anche da un incontro speciale: quello con il grande soprano Hui He, tra le più importanti interpreti del repertorio operistico internazionale, che nei giorni scorsi ha incontrato il Coro Mater Misericordiae, ascoltandone le voci e condividendo con i coristi un intenso momento di dialogo e confronto.

«Ripartiamo con grande entusiasmo e con tanti impegni già in programma – sottolinea il presidente dell’Associazione Musicale Culturale Euterpe APS, Antonio Lacorte –. Ci aspetta una stagione intensa, con appuntamenti importanti e nuove occasioni per far crescere il nostro progetto. L’incontro con Hui He è stato un momento particolarmente significativo, che porteremo con noi come un prezioso stimolo per continuare a lavorare e a guardare avanti con entusiasmo.»

Proprio in vista dei prossimi appuntamenti, il coro è pronto ad accogliere nuove voci. L’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al canto corale, anche senza avere una precedente esperienza musicale.

«Il canto corale è prima di tutto ascolto, armonia e condivisione – afferma la direttrice del Coro, M° Anna Maria Sabino Pasquale –. Il nostro obiettivo è continuare a costruire un gruppo sempre più affiatato, lavorando sulla qualità musicale ma senza perdere quella dimensione umana che rende speciale il percorso di un coro. Ogni nuova voce può arricchire il nostro cammino e contribuire alla costruzione di nuove armonie.»

Cantare in un coro significa infatti imparare ad ascoltarsi, sostenersi e respirare insieme. È un’esperienza artistica, ma anche umana, capace di creare legami e trasformare la musica in un autentico momento di condivisione.

Il nuovo anno del Coro Polifonico Mater Misericordiae si apre dunque con entusiasmo, nuovi progetti e lo sguardo già rivolto ai tanti appuntamenti che attendono il gruppo nei prossimi mesi.

L’appuntamento per vecchi e nuovi coristi è venerdì 18 settembre alle ore 19.00 presso la Parrocchia SS. Resurrezione di Brindisi.

Il Mater Misericordiae riparte. E c’è una nuova armonia che aspetta anche la tua voce.