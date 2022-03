“IL CURRO-APS” E LE NAVI DA CROCIERA

Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro con l’assessore Emma Taveri per organizzare l’accoglienza dei crocieristi di MSC e Costa Crociere che approderanno a Brindisi. Sono previste riunioni con tutti i rappresentanti di settore per organizzare al meglio l’accoglienza. L’associazione Il Curro APS lancia una serie di iniziative che potrebbero essere svolte a questo scopo, avendo come capofila il Comune di Brindisi e quindi l’assessore Emma Taveri. In un post l’assessore ha descritto tutto ciò che è stato messo sul campo interrogandosi su come far rimanere o far tornare i turisti in città ed è qui che potrebbe entrare in campo l’associazione Il Curro APS, mettendo a disposizione una serie di artisti per allietare piacevolmente le passeggiate, pittori, fotografi, musicisti, ritrattisti, teatranti, guide in lingua inglese e dulcis in fundo una confezione di cartoline inedite realizzate con gli scatti di fotoamatori e professionisti per incentivare l’uso della scrittura e per far conoscere Brindisi. Il tutto potrebbe anche essere accompagnato da un annullo filatelico istituito per l’occasione in collaborazione con Poste Italiane. Il Curro APS, che si avvale di ottimi collaboratori in ogni campo, è sempre in prima linea per far muovere la cultura.