“IL CURRO” – MERCOLEDI’ CONFERENZA STAMPA PER LA PRESENTAZIONE DI UNA RASSEGNA

L’associazione Il Curro APS di Brindisi ha indetto una conferenza stampa per mercoledì 9 novembre alle ore 10,00 presso il Bastione San Giorgio (adiacente Porta Napoli) a Brindisi per presentare la rassegna che avrà luogo nello stesso Bastione già a partire dal 10 novembre e che si protrarrà sino a fine anno. Saremmo onorati della Vostra presenza in questa occasione a testimonianza della Vostra sensibilità e attenzione a tutto quello che è e che fa cultura per esporre alla comunità, tutti gli appuntamenti al fine non ultimo… A mercoledi