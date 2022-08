IL CURRO PRESENTA “IL SALOTTO”, due appuntamenti di fusion culturale.

Sabato 20 agosto, Torre Santa Sabina, lunedì 22 agosto, Specchiolla. Due appuntamenti da non perdere fra “pagine, note, stelle” in due fra le più frequentate località balneari del nostro litorale, a cura de IL CURRO APS di Brindisi con il patrocinio del Comune di Carovigno.

Entrambe le serate, condotte da Ferruccio Palazzo sono pensate per stuzzicare molti palati.

Sabato 20 agosto 2022, a Torre Santa Sabina, presso la Torre si parte alle 20 con un incontro fra due scrittrici.

Simonetta Corrado, autrice della trilogia “Presente”, dialoga con Federica Marangio, scrittrice e giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno.

Seguirà la musica dal vivo con la voce della giovane promessa della canzone italiana, Angie G. e a seguire, soft jazz e rivisitazioni con il quartetto “Around The Jazz”.

Infine, musica dance per tutti con le selezioni di Armando Viva dj.

Lunedì 22 agosto 2022, a Specchiolla, viale dei Tamerici, si inizia sempre dalle PAGINE al femminile, con un interessante “switch”: sarà la scrittrice Federica Marangio a presentare il suo libro “Il tempo di mezzo” (les Flaneurs edizioni), dialogando con l’autrice Simonetta Corrado.

Dopo Angie G, che tornerà sul palco anche a Specchiolla, tanta musica pop, italiana e internazionale con la band “4/4 Perfetti”. E anche stavolta non mancherà un finale dance per tutti, con Armando Viva dj.

Una mini rassegna, curata in ogni dettaglio, inclusiva e interessante, per tutti.

L’associazione IL CURRO, da anni attivamente impegnata nella promozione della cultura nel nostro territorio, ha creato questa formula originale, definendola “fusion culturale”.

“Crediamo che la cultura possa essere un’esperienza viva, palpitante, non solo per pochi, ma possibilità e risorsa per tutti”, spiega Umberto de Vitti, presidente dell’associazione.

“La nostra sfida è coinvolgere e intrattenere attraverso un’accurata contaminazione fra generi letterari, musicali, diverse forme espressive. Per far incontrare le persone, creare confronto e armonia”, aggiunge Stefania Guadalupi, vice presidente de IL CURRO. Benvengano gli spazi inediti e le idee originali per proposte interessanti e di qualità.

“Il bello del nostro SALOTTO è che c’è davvero posto per tutti” concordano sorridendo de Vitti e Guadalupi.

Appuntamento quindi con IL SALOTTO de IL CURRO, sabato 20 a Santa Sabina e lunedì 22 a Specchiolla.

Ingresso libero per entrambi gli eventi.