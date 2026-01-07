Il discorso di Emiliano al passaggio di consegne con il Presidente Decaro



“Guardo la tua famiglia, Antonio, perché tutto quello che hai fatto e che farai sarà sempre sostenuto da chi ti vuole bene e da chi offre tutto di sé senza mai chiedere nulla. Perché questo è un compito difficile.

Attraverso di voi ringrazio i familiari di tutti coloro che servono la Repubblica. Servire la Repubblica non è una cosa semplice, è un onore grandissimo, un motivo di felicità, fare il proprio dovere è una cosa meravigliosa, ma tutto questo tempo che trascorriamo a disposizione degli altri viene sottratto a voi. Per questo vi chiediamo scusa e vi ringraziamo per la comprensione che ci avete sempre dato.

Ad Antonio il mio ringraziamento per tanti anni di lavoro comune, le mie congratulazioni per questa straordinaria vittoria e soprattutto il mio augurio di lavorare sempre serenamente in una Regione meravigliosa che è fatta di gente perbene che ti aiuterà e ti sosterrà come ha aiutato i suoi predecessori. Conta soprattutto su di loro, sulle persone che sono attorno a noi e ci chiedono solo di fare il nostro dovere nei limiti delle possibilità umane. Antonio conosce bene questa relazione con le persone e io ovviamente nel fargli gli auguri voglio anche ribadire la disponibilità di noi tutti a fare di tutto perché questa Regione meravigliosa continui questo cammino bellissimo che ha iniziato tanti anni fa.

Quella in cui ci troviamo oggi è un’aula particolare per me e quindi, il fatto di farti gli auguri qui, ha un valore doppio: qui ho giurato sulla Costituzione, qui ho mosso i primi passi nella vita istituzionale e sono convinto che quest’aula ti porterà ogni bene, in bocca al lupo.”

Così il presidente uscente della Regione Puglia Michele Emiliano alla cerimonia di passaggio di consegne del nuovo presidente Antonio Decaro.