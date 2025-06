Il Distretto Rotary di Puglia e Basilicata partecipa con una propria imbarcazione alla regata Brindisi- Corfù

Questa mattina è stato dato il via alla trentanovesima Regata Velica Internazionale Brindisi – Corfù, ormai tradizionale evento velico che ha visto la partecipazione di 90 imbarcazioni iscritte, con equipaggi provenienti da tutta Europa. Ogni anno la partenza della Regata è sempre emozionante e viene seguita con interesse e curiosità da tantissime persone. Quest’anno, per la prima volta, il Rotary ha partecipato alla manifestazione, come Distretto 2120 (di Puglia e Basilicata), con la barca “X-Lion” capitanata da Leone Pellè, Presidente del R.C. di Taranto. Il Rotary Club Brindisi, inoltre, per conto del Distretto, è stato presente con uno stand, in collaborazione con il Birrificio Artigianale GRUIT di Brindisi, per raccogliere fondi a favore del progetto internazionale “END POLIO NOW”. Alla cerimonia di presentazione dell’evento, tenutasi ieri pomeriggio, hanno partecipato: il dott. Lino Pignataro, Governatore Distretto 2120 per l’anno rotariano 2024-25, con la Signora Annalisa; e Judith Ann Diment MBE, rappresentante della Presidenza Internazionale, coordinatrice della task force di sensibilizzazione per l’eradicazione della poliomielite presso il Rotary International e consulente nazionale per la sensibilizzazione sulla poliomielite nel Regno Unito. Continua la magia del Rotary, presenza sempre attiva e importante nel territorio. Anna Consales