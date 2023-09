IL DOTT. GRASSO E’ IL NUOVO DIRIGENTE DEL COMMISSARIATO DI OSTUNI

Il vice questore Giorgio Grasso, noto a livello nazionale anche per la sua partecipazione all’indagine sul delitto di Yara Gambirasio, è il nuovo dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ostuni. Il dott. Grasso ha 39 anni ed è originario di Campi Salentina. La sua presentazione è avvenuta alla presenza del Questore di brindisi Antonino Gargaro

Il nuovo dirigente, laureato in Giurisprudenza e con un master in Sicurezza, ha prestato servizio a Bergamo, dove ha ricoperto incarichi di rilievo nella Polizia di Stato, dirigendo la Squadra Mobile della Questura di Bergamo, nonché le Volanti e la Digos. Uno dei momenti più noti della sua carriera è stato il suo coinvolgimento nell’arresto di Massimo Bossetti, accusato dell’omicidio di Yara Gambirasio. La sua immagine accanto al sospettato in manette è stata ampiamente riportata dai media nazionali. Successivamente, ha assunto la guida della Squadra Mobile di Vibo Valentia, dove ha contribuito a contrastare la criminalità organizzata. Ha inoltre prestato servizio a Roma nel Servizio Centrale Operativo anticrimine.

Il Questore Gargaro ha evidenziato l’importanza di avere una figura di così alto profilo a capo del Commissariato di Ostuni.