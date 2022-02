IL DOTT. MARCHESE NON CE L’HA FATTA

Il dott. Michele Marchese, dirigente medico del “Perrino” in pensione, ha perso la sua battaglia contro un male incurabile. Oggi il suo cuore ha cessato di battere. Ha combattuto come un leone fino all’ultimo, nonostante le sofferenze provocate dai trattamenti chemioterapici. Negli ultimi mesi ha sempre informato amici, ex colleghi, i suoi pazienti ed estimatori attraverso la sua pagina facebook. Sapeva che era difficile, ma ha sperato fino all’ultimo di vincere questa battaglia. Ai suoi familiari giungano le condoglianze della nostra redazione.