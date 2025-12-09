Il DTA (Distretto tecnologico aerospaziale) porta a Brindisi “DB Racing 2025”: una giornata dedicata ai velivoli senza pilota, alla formazione e all’innovazione. Confronto tra gli studenti di 4 Istituti presso la palestra del Flacco di Brindisi il 18 dicembre prossimo

Il Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA) continua il suo impegno nel promuovere percorsi di orientamento e formazione rivolti alle nuove generazioni, organizzando DB Racing 2025, un evento interamente dedicato al mondo dei droni e delle competizioni FPV (First PersonView). L’iniziativa si terrà il 18 dicembre 2025, a partire dalle ore 10:00, presso la palestra dell’Istituto “M.L. Flacco” di Brindisi, in via Del Lavoro, coinvolgendo studentesse e studenti in un’esperienza immersiva pensata per avvicinarli alle professioni del settore aerospaziale. Parteciperanno alla gara gli studenti di 4 scuole: ITET “Carnaro – Marconi – Flacco – Belluzzi” di Brindisi; IISS “Ferraris – Valzani – De Marco” di Brindisi; IISS “Salvemini” di Fasano; Liceo “Don Tonino Bello” di Copertino.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali della Dirigente Scolastica dell’I.I.S.S. “Carnaro–Marconi–Flacco–Belluzzi”, professoressa Lucia Portolano, e della dottoressa Manuela Matarrese, Project Manager del DTA. A seguire, gli studenti avranno l’opportunità di scoprire più da vicino le dinamiche e la tecnologia che si celano dietro le gare FPV, un settore in forte crescita che unisce capacità tecniche, prontezza di riflessi e conoscenza dei sistemi aeronautici avanzati.

La mattinata proseguirà con un momento di confronto tra gli studenti e gli esperti del settore, tra cui Luisa Rizzo, campionessa mondiale di gare FPV, e Michele Rizzo, che offriranno testimonianze dirette e approfondimenti sulle competenze necessarie per praticare questo sport ad alto contenuto tecnologico. Subito dopo è previsto l’incontro dei piloti con i direttori di gara, utile a presentare il percorso, chiarire il regolamento e preparare i partecipanti alla fase competitiva.

Il cuore dell’evento sarà lo svolgimento della gara, che permetterà agli studenti di osservare dal vivo il livello di abilità, precisione e velocità richiesto nelle competizioni FPV. A seguire, si terrà un’esibizione speciale a cura di Luisa Rizzo, che offrirà una dimostrazione delle potenzialità dei droni da competizione e dell’elevato livello tecnico raggiungibile in questo ambito.

La giornata si concluderà con la premiazione delle migliori squadre e del miglior pilota, alla presenza del Presidente del DTA, Dott. Giuseppe Acierno. Un momento simbolico, che valorizza l’impegno dei partecipanti e sottolinea l’importanza di iniziative capaci di coniugare formazione, sport e innovazione.

Con DB Racing 2025, il DTA rinnova la sua missione nel sostenere la crescita di competenze legate al settore aerospaziale, favorendo il contatto tra i giovani e le tecnologie emergenti. Un evento che nasce con l’obiettivo di ispirare, motivare e guidare le nuove generazioni verso percorsi professionali ad alto valore aggiunto, contribuendo allo sviluppo dell’ecosistema tecnologico del territorio.