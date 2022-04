IL DUC “BRUNDISIUM” DI BRINDISI PROMUOVE TRE MANIFESTAZIONI PER COINVOLGERE CITTADINI E TURISTI

Il Distretto Urbano del Commercio “Brundisium” di Brindisi prosegue la sua attività, grazie alla piena collaborazione di Confcommercio e Confesercenti, finalizzata alla promozione del territorio della città capoluogo, ai fini commerciali e turistico-ricettivi.

Va letto in questa ottica il programma di tre iniziative che partirà a fine mese per concludersi a giugno.

La prima di queste iniziative è la “Festa della famiglia” che si svolgerà sabato 30 aprile in piazza Cairoli, con l’obiettivo di far divertire i bambini insieme ai loro genitori.

Si parte alle ore 16, quando avranno inizio le attività ludiche con la distribuzione di magliette e di materiale per partecipare ai giochi.

Ci sarà anche la possibilità di cimentarsi con i “giochi di una volta”. Alla fine ci sarà una giuria che sommerà i punteggi ottenuti per poi decretare quali sono state le famiglie vincitrici.

Il programma prevede anche un “Nutella party” e la merenda per tutti. La piazza sarà allestita con giochi gonfiabili, mascotte e con punti di trucco. Il tutto, con tanta musica e con la “baby dance”. La manifestazione si concluderà con la cerimonia di premiazione, alla presenza del Sindaco Riccardo Rossi, del Presidente del DUC “Brundisium” Oreste Pinto, della Presidente di Confcommercio Anna Rita Montanaro e del Presidente di Confesercenti Michele Piccirillo.

Il 28 e il 29 maggio, invece, in piazza Vittoria si svolgerà l’iniziativa “Fiori e musica” (con la partecipazione di fioristi che daranno vita a degli addobbi floreali), mentre il 10 giugno, sempre in piazza Vittoria, si svolgerà l’iniziativa “Un sacco di farine” dedicata alla cultura contadina ed all’utilizzo di molteplici varietà di farina per offrire tante prelibatezze in campo gastronomico.