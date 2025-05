Il DUC di Ostuni ha presentato “APPosto Inrete”

Si è tenuta questa mattina, presso il Comune di Ostuni, la conferenza stampa del Distretto

Urbano del Commercio “Città Bianca” organizzata per la presentazione ufficiale agli esercenti e ai

commercianti dell’app “APPosto InRete”, applicazione per i servizi integrati fra gli operatori

commerciali del distretto, finanziata dalla Regione Puglia nell’ambito dei bandi a potenziamento dei

Duc. L’evento, a cura del CAT Confesercenti Brindisi, in collaborazione con l’Amministrazione

comunale di Ostuni, Confesercenti e Confcommercio, aveva l’obiettivo di illustrare ai partecipanti le

varie funzionalità e potenzialità dell’App, cogliendo l’occasione per consentire l’adesione,

completamente gratuita, da parte degli operatori commerciali del territorio.

“APPosto in Rete” nasce come piattaforma tecnologica per la gestione integrata delle informazioni e

dei servizi comuni fra gli operatori commerciali del Duc, per rispondere con celerità maggiore alle

esigenze dei consumatori. I vantaggi di tale novità tecnologica consistono anche nel qualificare il

rapporto tra gestori di attività e utenti, oltre che contribuire ad un rilancio dell’intero comparto del

commercio. Nel dettaglio, la piattaforma prevede: l’app per Android e iOS rivolta ai consumatori per

essere a conoscenza dei servizi proposti dagli operatori del distretto, come la visualizzazione su

mappa degli esercizi commerciali aderenti o il servizio di prenotazione on line – Booking di tavoli e

appuntamenti; un portale web dove gli operatori aderenti potranno configurare e personalizzare le

proprie proposte commerciali.

“La presentazione di oggi – ha dichiarato il presidente provinciale di Confesercenti, Michele

Piccirillo – ha suscitato grande interesse e gradimento da parte degli esercenti presenti. Ora gli uffici

del manager del distretto attendono le manifestazioni di interesse e le adesioni degli esercenti. Nei

prossimi giorni sono già programmati degli incontri per diffondere ancora meglio l’iniziativa che è

del tutto gratuita. I potenziali utenti di questa APP sono negozi di vicinato, ristoranti, pub, strutture

ricettive, parrucchieri, meccanici, gommisti e professionisti vari”.

Sono intervenuti all’evento la presidente del Duc Ostuni, Laura Greco, assessore con delega alle

Attività Produttive, il presidente provinciale di Confesercenti, Michele Piccirillo, il direttore Antonio

D’Amore, il delegato cittadino di Confcommercio Angelo Zurlo, il presidente della Proloco Ostuni

Marina, Domenico Greco.