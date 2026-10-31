Il “faro” di Brindisi. Iniziativa dell’on. D’Attis per farlo restituire alla città

Ecco cosa scrive l’on. Mauro D’Attis:

Dopo aver interessato il Sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, nei giorni scorsi, ho visitato il sito della Forza da Sbarco di Brindisi dove è custodito il noto “Faro di Forte a Mare” smontato, revisionato e perfettamente conservato.La mia proposta, superando alcuni vincoli operativi di natura militare, è di offrirlo alla vista della città e dei suoi visitatori.D’accordo con il Sindaco di Brindisi, presente con me al sopralluogo, ho avviato il confronto con il Ministero della Difesa per la proposta di intesa tra le due Istituzioni con cui si individua il luogo (chiuso e vigilato) in cui esporre il faro rimontato.Il posto migliore, per ragioni anche logistiche, potrebbe essere l’ex Capannone Montecatini che presto sarà restituito alla nuova funzionalità.Ringrazio il C.F. Antonio Croce, attuale comandante di MariFari, che ci ha accompagnati nel sopralluogo.Voglio anche ringraziare Mina Ruggiero e Luigi Esposito, che mi hanno personalmente sollecitato l’intervento, e tutti i cittadini che sostengono la causa.