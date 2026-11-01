Il faro torna a casa – La dott.ssa Ruggiero ringrazia l’on. D’Attis

IL FARO TORNA A CASA: IL CUORE BRINDISINO DELL’ON. MAURO D’ATTIS

Intervento della Dott.ssa Mina Ruggiero – Pari Opportunità Comune di Brindisi, Educatrice Integrazione Scolastica

Scrivo queste righe non solo nella mia veste di componente delle Pari Opportunità del Comune di Brindisi e di educatrice per l’integrazione scolastica, ma come donna e soprattutto come brindisina che ama profondamente la sua città.

C’è chi a Brindisi ci è nato, e chi Brindisi ce l’ha nel cuore ogni giorno, nel lavoro che fa a Roma come in quello che fa per la sua terra.

L’Onorevole Mauro D’Attis ha dimostrato ancora una volta di appartenere alla seconda categoria, quella più nobile: quella dei brindisini veri. Quelli che non dimenticano.

Grazie al suo interessamento diretto, costante e appassionato, il Faro di Forte a Mare tornerà finalmente nella nostra città.

Per l’On. D’Attis non è stata una semplice pratica burocratica. È stata una questione di orgoglio e di identità. Ha compreso prima di altri che quel faro non è un pezzo di ferro, ma siamo noi. È la nostra storia di mare, di pescatori, di partenze e di ritorni. Senza quel faro, Brindisi era più povera e più sola.

Mauro D’Attis ci ha messo la faccia, l’impegno e quell’amore incondizionato per Brindisi che non ha mai nascosto. E ha vinto, per tutti noi.

Ora si apre la fase del posizionamento, che dovrà valorizzare il faro ma anche individuare un luogo che lo custodisca gelosamente e lo preservi dalle avversità del tempo.

Da questa luce ritrovata dobbiamo far rinascere la brindisinità, quell’orgoglio fiero di dire “sono di Brindisi” che per troppo tempo è rimasto sopito.

Oggi, grazie all’impegno dell’On. Mauro D’Attis, abbiamo una ragione in più per rialzare la testa.

Brindisi ritrova il suo faro. Brindisi ritrova se stessa.

Dott.ssa Mina Ruggiero