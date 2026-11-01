Facebook Instagram
ISCRIVITI
rwe

Il faro torna a casa – La dott.ssa Ruggiero ringrazia l’on. D’Attis

IL FARO TORNA A CASA: IL CUORE BRINDISINO DELL’ON. MAURO D’ATTIS

Intervento della Dott.ssa Mina Ruggiero – Pari Opportunità Comune di Brindisi, Educatrice Integrazione Scolastica

Scrivo queste righe non solo nella mia veste di componente delle Pari Opportunità del Comune di Brindisi e di educatrice per l’integrazione scolastica, ma come donna e soprattutto come brindisina che ama profondamente la sua città.

C’è chi a Brindisi ci è nato, e chi Brindisi ce l’ha nel cuore ogni giorno, nel lavoro che fa a Roma come in quello che fa per la sua terra.

L’Onorevole Mauro D’Attis ha dimostrato ancora una volta di appartenere alla seconda categoria, quella più nobile: quella dei brindisini veri. Quelli che non dimenticano.

Grazie al suo interessamento diretto, costante e appassionato, il Faro di Forte a Mare tornerà finalmente nella nostra città.

Per l’On. D’Attis non è stata una semplice pratica burocratica. È stata una questione di orgoglio e di identità. Ha compreso prima di altri che quel faro non è un pezzo di ferro, ma siamo noi. È la nostra storia di mare, di pescatori, di partenze e di ritorni. Senza quel faro, Brindisi era più povera e più sola.

Mauro D’Attis ci ha messo la faccia, l’impegno e quell’amore incondizionato per Brindisi che non ha mai nascosto. E ha vinto, per tutti noi.

Ora si apre la fase del posizionamento, che dovrà valorizzare il faro ma anche individuare un luogo che lo custodisca gelosamente e lo preservi dalle avversità del tempo.

Da questa luce ritrovata dobbiamo far rinascere la brindisinità, quell’orgoglio fiero di dire “sono di Brindisi” che per troppo tempo è rimasto sopito.

Oggi, grazie all’impegno dell’On. Mauro D’Attis, abbiamo una ragione in più per rialzare la testa.

Brindisi ritrova il suo faro. Brindisi ritrova se stessa.

Dott.ssa Mina Ruggiero

Condividi questo articolo:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
snim
saldi
bagnato
carta
eolico
Facebook Instagram

©2021 BrindisiTime. All Rights Reserved

what you need to know

in your inbox every morning