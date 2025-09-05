Il fascino del Palio dell’Arca nel porto di Brindisi

Fascino particolare nel porto di Brindisi in occasione della trentesima edizione del Palio dell’Arca, in ricordo del recupero delle spoglie di San Teodoro abbandonate nelle acque del porto di Brindisi 800 anni fa. Due imbarcazioni in rappresentanza dei rioni Sciabiche e Villaggio Pescatori a sfidarsi per 10 virate prima di recuperare la bandiera posta su l’imbarcazione dove simbolicamente sono collocate le spoglie di San Teodoro. Tanta gente accorda questa sera per l’avvio dei festeggiamenti per i Santi Patroni. A dare il via don Mimmo con lo speaker, il collega Nico Lorusso. La vittoria in questi casi non e’ l’aspetto più importante. Importanti sono invece la tradizione, la cultura, il ricordo e la città di Brindisi. E poi gran merito alla famiglia Romanelli, con le varie generazioni, tutti vogatori di grande esperienza. A loro si deve il grande successo di questa rievocazione storica.



