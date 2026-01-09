Il “fenomeno” Zalone sbanca al botteghino!



Il nuovo film di Checco Zalone:”Buen Camino”, uscito nelle sale il 25 dicembre, sta registrando un grande successo al box office ed è il film più visto del 2025. L’attore ci ha abituato, negli anni, a lavori che hanno generato grandi incassi che hanno sempre superato ampiamente i costi di produzione e marketing, e anche con questo film i risultati sono esaltanti. Zalone, che conferma la sua posizione di attore comico di riferimento in Italia, risulta, sicuramente, più maturo nella recitazione. Ha puntato su un film dove è evidente la sua brillante comicità, ma, che, allo stesso tempo, gli consente di dimostrare di essere serio e, perfino, commuovere. Una pellicola che, forse, fa ridere un po’ meno del solito, ma che evidenzia nell’attore la voglia di cimentarsi anche con tematiche più profonde. La sceneggiatura non è nulla di originale, ma, grazie a Zalone il film diventa molto scorrevole e piacevole. Un padre che da’ valore estremo soltanto alle cose materiali e la figlia che sente il bisogno di ribellarsi e cerca ispirazione nella partecipazione al “Cammino di Santiago”, un pellegrinaggio che mette insieme motivazioni religiose, personali e avventurose. Un padre che riesce a ricucire il rapporto con la figlia e a comprendere la priorità dell’amore vero sugli interessi materiali che, spesso, distraggono dai valori della vita. Un cammino può rivelarsi veramente importante per capire meglio sé stessi e migliorare la propria vita. Un film che fa trascorrere 90 minuti in serenità e che focalizza la voglia di evasione e divertimento, rivelandosi, così, un’esperienza unica. Un attore comico, e non solo, che dimostra, ancora una volta, di essere capace di attrarre un grande pubblico. Anna Consales