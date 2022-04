Il Ferdinando al progetto Erasmus+ “WATER IS LIFE!”

Nelle giornate dal 4 all’8 aprile 2022 gli alunni dell’IISS “E FERDINANDO” Simone Buccolieri, Giorgia Borrelli, Pierantonio Cellino, Marco Chiriatti, Salvatore Conte, Miriam Pescatore sono stati impegnati negli incontri del progetto Erasmus+ “WATER IS LIFE!” insieme ai loro coetanei del Colegiul National “Andrei Saguna Brasov (Romania), dal Sultanahmet Suphi Pasa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Turkey) e dal Soug Kiril Pejcinovik The Republic of North Macedonia.

Durante il primo incontro si sono presentati e hanno virtualmente visitato il prestigioso liceo rumeno che ha organizzato e ospitato questa mobilità Erasmus. Durante la quattro giorni di lavori, gli alunni hanno partecipato a due contest: il primo, Water as Lifeline for Mankind, consistente in un impegnativo “debate”, i ragazzi del Ferdinando si sono classificati al 1° posto. L’attività degli alunni è stata coordinata dai proff. Antonella Nacci, Rossella Nisi, Michele Tesoro, Lucia Pellegrino, Sabrina Calò.