Il Ferdinando e il progetto “Lo Sport e i giovani”

Giovedì 21 aprile dalle ore 11 presso l’Auditorium del Liceo Scientifico in via Eschilo a Mesagne si svolgerà l’iniziativa del progetto “Lo Sport e i giovani”,elaborato dalla Federazione Italiana Pallavolo FIPAV – Comitato Regionale Puglia con il sostegno della Regione Puglia – Assessorato alla Formazione e lavoro, politiche per il lavoro, diritto allo studio, scuola università, formazione professionale, quale percorso per far crescere l’interesse dei ragazzi verso uno sport sano, per raccontare i suoi valori etici e sociali di cui è portatore, e anche quale strumento privilegiato di prevenzione primaria e quindi mezzo per la diffusione dei corretti stili di vita e per la lotta alle dipendenze, di qualsivoglia natura esse siano.

“Lo Sport e i giovani” per sollecitarli a riappropriarsi della pratica sportiva, per lungo tempo abbandonata in conseguenza dell’emergenza sanitaria che ha caratterizzato gli ultimi due anni ed anche in particolare come percorso di avvicinamento ai campionati Europei Femminili di Volley Under 21, che si disputeranno in territorio pugliese dal 10 al 17 Luglio p.v.

Testimonial d’eccezione dell’evento sarà Ferdinando De Giorgi, attuale allenatore della nazionale maschile di pallavolo campione d’Europa 2021, nonché componente della mitica nazionale “Generazione di Fenomeni” di Julio Velasco più volte campione d’Europa e del mondo. All’incontro parteciperà anche Vincenzo Fanizza, allenatore delle nazionali giovanili italiane di pallavolo, campione del mondo 2019 ed europeo 2020. Presenzierà Paolo Indiveri, Presidente Regionale FIPAV Puglia.