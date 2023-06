IL FERMI-MONTICELLI AL “GIRO DEI VENTI 2023”

Il Liceo Scientifico Sportivo “Fermi-Monticelli” ha partecipato al progetto di orientamento attivo “Giro dei venti – Sportness aule all’aperto 2023” realizzato dal MUV in collaborazione con Unisalento. L’iniziativa, fortemente sostenuta dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Stefania Metrangolo, ha visto protagoniste la 3als e la 4als coordinate dalla prof.ssa A. Tarì, referente dell’Indirizzo Sportivo, e dal prof. D. Corsa. L’esperienza ha previsto più step, tutti interessanti e molto formativi, finalizzati al consolidamento del rapporto fra territorio, cultura e salute. Presso l’Aula Magna della facoltà di giurisprudenza ci sono stati diversi incontri durante i quali più di 250 studenti, provenienti da Lecce, Brindisi e Taranto, hanno partecipato alle lezioni, tenute da docenti universitari, che avevano lo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni ad una maggiore maturità e consapevolezza del valore formativo dello sport anche come strumento di valorizzazione del benessere. Successivamente, in seguito ad un test preselettivo, sono stati selezionati diversi studenti che hanno partecipato alla giornata “Experience” svoltasi il 23 maggio presso il Centro Velico Lucano e che ha visto gli studenti protagonisti di regate, uscite in bici ed escursioni. Un nostro studente poi, Carlo C. della 3als, è stato individuato tra i dieci protagonisti della seconda fase esperienziale: “Otto giorni di scoperta” svoltasi dal 27 maggio al 3 giugno ’23. E’ stato un evento internazionale, unico nel suo genere, che ha unito il piacere di esplorare nuove destinazioni del nostro territorio e la passione per lo sport, l’entusiasmo di mettersi alla prova, il piacere della condivisione e della collaborazione che ha raggiunto il culmine nella regata S. Maria di Leuca – Corfù. Così Carlo ha descritto l’esperienza: “E’ stata emozionante, unica e indimenticabile, ricca di sorprese e di avventure che mi ha permesso non solo di imparare tanto, ma anche di apprezzare la storia, la cultura e la bellezza del Salento e della Grecia. Sono cresciuto molto come velista, come ciclista, come chef, come amico, ma soprattutto come persona.”.