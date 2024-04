Il “Fermi-Monticelli” tra i campioni di fisica e di matematica

Grandi successi in campo scientifico per il Liceo Scientifico “Fermi Monticelli” di Brindisi che

parteciperà con uno studente alle finali nazionali del Campionato di Fisica e, per il secondo

anno consecutivo, anche alle finali nazionali del Campionato di Matematica.

Le due competizioni, fino a qualche anno fa denominate “Olimpiadi”, sono organizzate

rispettivamente dall’Associazione per l’Insegnamento della Fisica (AIF) e dall’Unione

Matematica Italiana (UMI) e sono riconosciute dal Ministero dell’Istruzione e del Merito come

attività relative alla valorizzazione delle eccellenze.

Gabriele Esposito (nella foto a sinistra) è lo studente della 5A, indirizzo Ordinario, del liceo

che si è classificato primo nella fase d’istituto del Campionato di Fisica e ha raggiunto il

punteggio più alto anche nelle prove della fase distrettuale, aggiudicandosi così il diritto a

rappresentare la provincia di Brindisi alla gara nazionale. La finale si terrà a Senigallia

(Ancona) dal 10 al 13 aprile.

Andrea Baldassarre (nella foto a destra) parteciperà invece alla finale nazionale del

Campionato di Matematica, che si svolgerà a Cesenatico (Forlì-Cesena) dal 2 al 5 maggio.

Andrea frequenta la 2AS, indirizzo Scienze Applicate, del “Fermi Monticelli” e il suo risultato

è ancor più significativo proprio in considerazione della sua giovane età. Dopo aver svolto

una brillante prova nella fase d’istituto, ha infatti partecipato alla fase distrettuale della

competizione, confrontandosi con molti compagni più grandi e con maggiore esperienza

nelle gare di Campionato, riuscendo comunque a classificarsi secondo tra gli studenti della

provincia di Brindisi e conquistare così il pass per Cesenatico.

Il liceo brindisino d’altronde ha già raggiunto proprio lo scorso anno la finale nazionale del

Campionato di Matematica e vanta una partecipazione pluriennale alle gare dell’UMI e

dell’AIF, nonché alle diverse iniziative organizzate anche a livello distrettuale e regionale. I

due ragazzi, in vista delle prossime gare, hanno infatti seguito gli stage di preparazione alle

rispettive finali, tenuti nelle scorse settimane a Ostuni e a Lecce.