Il food-cost: conoscere la propria terra per salvaguardare il mondo

Martedì 17 ottobre 2023, dalle ore 9, penultima Masterclass di Alta Formazione presso la Med Cooking School di Ceglie Messapica nell’ambito del progetto Horizon

CEGLIE MESSAPICA – Le tecniche di analisi della gestione delle imprese della ristorazione e del turismo nell’ottica del risparmio dell’energia e dei costi e, quindi, del rispetto dell’ambiente saranno al centro della penultima Masterclass di Alta Formazione del progetto Horizon, finanziato dalla Regione Puglia e realizzato dal Comune di Ceglie Messapica in collaborazione con l’associazione “Dante Alighieri ETS”.

Martedì 17 ottobre 2023, con inizio alle ore 9 presso la Med Cooking School di Ceglie Messapica, tecnici ed esperti del settore si confronteranno sul “food-cost” per capire come acquisire consapevolezza nei confronti dell’ambiente, adottando – nella propria impresa turistico-alberghiera -abitudini sostenibili volte al risparmio energetico e alla riduzione del proprio impatto ambientale.

È per questo che occorrono strumenti sempre più affinati ed è necessaria grande attenzione per soddisfare i propri bisogni senza gravare sulle risorse del pianeta. Il Job Day vedrà gli interventi di Nicola Di Munno (componente AIFBM Italia e director sales), Davide Greco (presidente Grecìa Salentina esperto Green e Sostenibilità), Domenico De Mattia (nutrizionista, storyteller e presidente Alia Fastigia), Barbara Politi (giornalista e food&ambassador), Marzia Castronuovo e Daniela Dimitri (referenti ARPAL Puglia). Seguirà lo show cooking con l’Executive Chef Gianni Boccomino.

Le Masterclass di Horizon rappresentano un’occasione unica per esplorare la ricchezza e la diversità del food, trattando temi che spaziano dall’arte culinaria alla sostenibilità, dalla valorizzazione dei prodotti locali all’innovazione gastronomica. Per ulteriori informazioni e per partecipare alle Masterclass di Horizon, è possibile recarsi presso l’Orientation Desk sito in Corso Garibaldi n.35, a Ceglie Messapica, oppure compilare il form al link: https://forms.gle/CQZQGVyaUAE6rzCq5.