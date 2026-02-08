Il fortino PalaZumbo regge ancora: la Dinamo compie l’impresa e batte Ragusa 96-95 dopo un overtime

Davide contro Golia e a spuntarla è ancora una volta la Dinamo Brindisi. I biancoazzurri compiono una vera e propria impresa superando la Virtus Ragusa per 96-95 dopo un tempo supplementare e centrano l’ottava vittoria su altrettante gare disputate nella bolgia del PalaZumbo, sempre più fortino inespugnabile. Un successo straordinario, ottenuto nonostante l’assenza di Cissè, fermato in settimana da un infortunio, e maturato al termine di una sfida intensa, combattuta e spettacolare. Dopo un primo tempo equilibrato, la Dinamo costruisce un vantaggio importante nel terzo quarto, salvo poi subire la rimonta degli ospiti che forzano l’overtime. Nel supplementare, i ragazzi di coach Cristofaro si dimostrano cinici, compatti e determinati, conquistando due punti di enorme valore. Sono quattro i giocatori in doppia cifra per la Dinamo, trascinata da una prestazione monstre di Gonzalez, autore di 33 punti. Ottima anche la prova di Di Ianni, che chiude con una doppia doppia da 20 punti e 10 rimbalzi, così come i 16 punti di Stankovic e i 12 di Sapiega, decisivo nel finale.

Coach Cristofaro parte in quintetto con Gonzalez, Stankovic, Sapiega, Di Ianni e Pulli. È Stankovic ad aprire le danze, ma la Virtus risponde subito con Brown che porta Ragusa avanti di cinque lunghezze. L’avvio è caratterizzato da basse percentuali al tiro per entrambe le squadre. Gonzalez firma il pareggio, poi Greco colpisce dall’angolo per il primo vantaggio Dinamo. Costabile chiude il primo quarto sul 18-14. Nel secondo periodo la Dinamo accelera: palla recuperata e canestro più fallo di Costabile, poi un parziale complessivo di 12-0 tra i due quarti che vale il +11 (25-14). Ragusa si sblocca dalla lunetta con Tumino e, con pazienza, ricuce lo strappo sfruttando le seconde opportunità da rimbalzo offensivo fino alla parità a quota 29. Costabile riporta avanti Brindisi, quindi le triple di Di Ianni e Gonzalez — 18 punti per lui nel primo tempo — firmano il nuovo allungo. All’intervallo il tabellone segna 42-36.

Al rientro dagli spogliatoi è show dalla lunga distanza: Ianelli segna per la Virtus, ma la Dinamo risponde con le triple di Di Ianni, Pulli e Gonzalez per un’autentica apoteosi biancoazzurra. Ragusa va in difficoltà e non trova contromisure alla vena offensiva dei padroni di casa, che volano fino al

+15 (60-45 al 26’). Gli ospiti non si disuniscono e, con alcune giocate da tre punti di Brown e Cardinali, tornano a contatto. Stankovic risponde con sei punti consecutivi, ma il duo Brown–Fabi confeziona il parziale che chiude il terzo quarto sul 66-62. Nell’ultimo periodo Sapiega e Gonzalez firmano un nuovo tentativo di fuga (73-65), subito replicato dalla tripla di Cardinali. La gara resta su ritmi elevatissimi, con entrambe le squadre che trovano continuità offensiva. Stankovic riporta la Dinamo sul +8, ma Iannelli segna la tripla che costringe coach Cristofaro al time-out. Brown realizza quattro punti consecutivi e riporta Ragusa a -1. Di Ianni fa 2/2 dalla lunetta, ma nell’ultima azione la Dinamo non riesce a fare fallo e Fabi dall’angolo firma l’88-88 che manda la partita all’overtime. Nel supplementare la Virtus prova a cavalcare l’inerzia positiva e con la tripla di Ianelli si porta sul 90-93. Ragusa non riesce però ad amministrare il vantaggio, mentre la Dinamo non smette di crederci. A decidere la sfida è Sapiega che realizza un fondamentale gioco da tre punti per il 96-95 finale, facendo esplodere il PalaZumbo e regalando una vittoria tanto sofferta quanto meritata.

Il prossimo appuntamento per la Dinamo Brindisi è fissato per domenica 15 febbraio alle ore 18:00

quando i biancoazzurri faranno visita alla Ondatel Virtus Matera.

Dinamo Basket Brindisi – Virtus Ragusa Basket 96-95 (18-14; 42-36; 66-62; 88-88; 96-95 dts)

Dinamo Brindisi: Greco 3, Pantile, Costabile 7, Stankovic 16, Esposito, Pulli 5, Gonzalez 33, Di Ianni 20, Sapiega 12, Paciulli ne, Cissè ne. Coach: Cristofaro

Virtus Ragusa: Brown 26, Cardinali 10, Piscetta 4, Fabi 20, Tumino 4, Peterson 7, Lanzi 8, Ianelli 16, Adeola ne, Guastella ne. Coach: Di Gregorio

Arbitri: Procacci-Tornese