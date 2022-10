IL FUTURO DEL CANCRO AL SENO: TRA DIAGNOSI PRECOCE LA RIDUZIONE DELLA CHIRURGIA

Incontro con i medici della Breast Unit organizzato dal Rotary Club Brindisi Valesio per la settimana dedicata alla prevenzione del carcinoma mammario.

In occasione della campagna nazionale ‘Ottobre Rosa’ dedicata alla sensibilizzazione e alla prevenzione nei confronti delle patologie neoplastiche della mammella, il Rotary Club Brindisi Valesio, in collaborazione con il Polo Biblio Museale di Brindisi, organizza un incontro con i medici della Breast Unit del p.o. Perrino per domani, 25 ottobre, ore 18, presso il Museo Ribezzo. Il tema del cancro al seno verrà trattato dal dottor Alessandro GALIANO, radiologo senologo, con un intervento dal titolo ‘La prevenzione viene prima di tutto’ e dalla dottoressa Laura Orlando, oncologa, con un ulteriore contributo dal titolo ‘Il futuro del cancro al seno non è chirurgico’. Modera il dott. Francesco Serinelli, chirurgo e socio del Rotary Club Valesio.

‘Come è noto il Rotary International ha a cuore il benessere delle persone e il progresso della società – spiega la Presidente Livia ANTONUCCI – attivando, attraverso i club, iniziative concrete ed efficaci che contribuiscano a realizzare questi obiettivi sul territorio. La lotta al tumore al seno si innesta nelle finalità del Rotary Club a tutti i livelli, per queste ragioni abbiamo lanciato l’iniziativa in linea con le attività distrettuali di Puglia e Basilicata per l’Ottobre Rosa.

Il carcinoma mammario – continua ANTONUCCI- ha una diffusione estremamente elevata e colpisce donne sempre più giovani le cui possibilità di sopravvivenza sono strettamente correlate allo stadio della malattia al momento della diagnosi. Promuovere la cultura della prevenzione può fare la differenza tra la vita e la morte, mentre rassicurare le pazienti sulla drastica riduzione della chirurgia in campo oncologico, grazie alla ricerca e alle nuove tecnologie, aiuta ad affrontare il percorso terapeutico con maggiore serenità. Il Club Brindisi Valesio ha voluto contribuire, grazie alla disponibilità dei dottori Orlando e Galiano, a dare ulteriore impulso alla campagna di sensibilizzazione nella nostra città. Ringraziamo, inoltre, la Fondazione Di Giulio, le associazioni Andos e Cuore di Donna che prenderanno parte all’iniziativa’.

Livia Antonucci Presidente Club Rotary Brindisi Valesio