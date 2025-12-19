Il futuro di Brindisi è il turismo. Convegno di “Attiva Brindisi”

Ormai il percorso e’ definito. Brindisi punta decisamente sul turismo per ridare slancio alla propria economia e dignità’ al territorio. Mare, campagna, collina, cucina di alto valore, e tanto altro ancora. Oggi, convegno organizzato da “Attiva Brindisi”presso Palazzo Nervegna sul tema “Brindisi, turismo e futuro”. Visioni e proposte per lo sviluppo turistico della città. Un altro step di un percorso iniziato gia’ da tempo e che ha visto protagonista Emma Taveri, CEO Destination markers, gia’ assessore al Turismo. Brindisi non ha nulla da invidiare per attrattivita’ ad altri territori o città’ capoluogo. Ha saputo coinvolgere in questi anni tanti attori e soggetti istituzionali, innovandosi e stando al passo dei tanti cambiamenti che il settore del turismo ha registrato. Ha introdotto Diego Rachiero, consigliere comunale del gruppo Attiva Brindisi. Sono intervenuti Antonio Maria Vasile, presidente Aeroporti Puglia, Alessandra Cursi, presidente STP, Giuseppe Danese, presidente di Confindustria. Presente anche l’Autorita’ portuale di Brindisi. In platea tanto soggetti privati e pubblici interessati allo sviluppo turistico del territorio. Ora non resta altro che crederci. Tutti quanti.