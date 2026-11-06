Il Giardiniere match sponsor dell’anticipo al PalaPentassuglia tra Brindisi e Forlì

PALLA A DUE SABATO 7 NOVEMBRE ORE 20:30. BIGLIETTI DISPONIBILI A PARTIRE DA €10 AL NEW BASKET STORE, ONLINE SU VIVATICKET, NEI PUNTI VENDITA ABILITATI E SABATO SERA AL BOTTEGHINO DEL PALAPENTASSUGLIA.

“Il Giardiniere” sarà il match sponsor dell’ottava partita di regular season Serie A2 tra la Valtur Brindisi e l’Unieuro Forlì, in programma sabato 7 novembre al PalaPentassuglia alle ore 20:30.

Silver sponsor della società biancoazzurra, ‘Il Giardiniere di Martucci Giovanni’ è specializzato da anni nel vasto mondo del giardinaggio e offre servizi di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del verde sia pubblico che privato per ambienti interni ed esterni. Lo staff altamente qualificato, di cui l’azienda si avvale, è in grado di assicurare la completa gestione del verde in tutte le sue forme e, attraverso una vasta gamma di attività, riesce a soddisfare qualsiasi esigenza. Il punto vendita, sito a Brindisi in viale Commenda 56, è un vero e proprio garden che vende articoli come vasi di ogni tipo, piante ornamentali e da orto, sementi, concimi e prodotti per la cura delle piante e dell’ambiente, idee regalo per qualsiasi situazione e ricorrenza.

‘Il Giardiniere di Martucci Giovanni’ si occupa inoltre di rendere i vostri spazi verdi liberi da insetti e zanzare attraverso l’installazione di un innovativo sistema di protezione a base di prodotti naturali certificati e tenere lontano dalle abitazioni tutti i fastidiosi insetti. Preventivi gratuiti per la progettazione del giardino, dell’impianto di irrigazione di qualsiasi dimensione o capacità e dell’impianto di protezione dalle blatte e ogni specie di zanzara.

Match di vitale importanza al PalaPentassuglia per i padroni di casa, in un periodo di difficoltà fisica e gestionale di risorse a disposizione, alla terza sconfitta nelle ultime quattro gare (la più recente a Mestre nel finale di partita dopo aver condotto per larghi tratti). In settimana è arrivato a Brindisi la new entry Danilo Petrovic, atleta serbo di cittadinanza italiana pronto a fare il suo debutto stagionale in biancoazzurro sabato sera.

Al cospetto della Valtur si presenterà una delle rivelazioni di inizio stagione, la Pallacanestro Forlì con lo stesso ruolino di marcia dei pugliesi grazie alle quattro vittorie ottenute in campionato ed un gioco a ritmo molto sostenuto che le ha permesso finora di essere la squadra con il miglior attacco della Serie A2 (83.7 punti di media), la seconda per rimbalzi conquistati (40.1 di media, di cui 11.7 offensivi), la seconda per palloni recuperati (8.4 a match) e la seconda per valutazione finale (96 di media).

La partita sarà trasmessa sabato 7 novembre in diretta alle ore 20:30 sulla piattaforma LNP Pass. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app mobile iOS e Android. Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio. Match visibile in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner biancoazzurro.

Le dichiarazioni del nuovo atleta Valtur Brindisi, Danilo Petrovic, che ha scelto di indossare la canotta numero 13: “L’impatto di questi giorni è stato assolutamente positivo, ho trovato un gruppo forte e motivato per riscattarsi dalle ultime sconfitte. La Serie A2 la conosco bene, è una lunga maratona e nulla è compromesso dopo tre sconfitte. Sono a disposizione dello staff tecnico, voglio entrare nelle rotazioni e dare il mio contributo per le caratteristiche e la doppia dimensione di lungo perimetrale che mi contraddistingue. Non vedo l’ora di scendere in campo”.

Note – Indisponibili: El Ellis per frattura del secondo dito della mano sinistra; Ethan Esposito, sottoposto giovedì sera all’intervento chirurgico di capsuloplastica artroscopica della spalla sinistra, a seguito della lussazione post-traumatica riportata durante la gara di campionato disputata domenica 25 ottobre contro Avellino. Andrea Cinciarini, assente nelle ultime tre partite di regular season, monitorato costantemente dallo staff medico-sanitario.

Ex dell’incontro: Raphael Gaspardo, protagonista ai massimi livelli in Italia e in Europa per tre stagioni in biancoazzurro dal 2019 al 2022 in oltre cento le presenze in competizioni di Legabasket Serie A e Basketball Champions League.

Biglietti in vendita a partire da €10 al New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (venerdì 09:30-13:00; 16:45-20:15, sabato 09:30-13:00; 16:45-18:00), online sul sito www.vivaticket.it, punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio e al botteghino del palasport con apertura 90 minuti prima della palla a due, a partire dalle ore 19:00.