“Il gioco come prassi educativa e di relazione”. L’Ic “Mazzini-Pascoli” apre l’anno scolastico 2026/2027

Anche per l’apertura di questo Anno Scolastico il Comprensivo di Torre S.S. ed Erchie rilancia la riflessione pedagogica ponendo al centro il valore del gioco come esperienza di crescita, benessere e socialità.

ERCHIE – In un’epoca caratterizzata da trasformazioni tecnologiche e sociali sempre più rapide, la scuola è chiamata a rinnovare costantemente i propri modelli educativi per offrire alle giovani generazioni punti di riferimento saldi e percorsi di crescita autentici. È con questo spirito che l’Istituto Comprensivo “Mazzini–Pascoli” inaugura l’Anno Scolastico 2026/27 con il Convegno Inaugurale dal titolo “Il gioco come prassi educativa e di relazione” in programma ad Erchie.

L’iniziativa segna la naturale prosecuzione del percorso avviato lo scorso anno scolastico quando la Comunità Educante si era interrogata sulle sfide della vita “on-life” e sui rischi legati alle dipendenze digitali e all’uso incontrollato delle tecnologie. Se allora l’obiettivo era prevenire l’isolamento e promuovere la consapevolezza digitale, oggi la scuola compie un passo in avanti decisivo: riscoprire il gioco nella sua dimensione più autentica, inteso come potente risorsa didattica, fattore di prevenzione ed elemento chiave per lo sviluppo emotivo, cognitivo e relazionale dei ragazzi.

L’importanza di questo tema affonda le sue radici in una consapevolezza filosofica e pedagogica profonda, ben sintetizzata dalle parole dello storico e linguista J. Huizinga: «Il gioco è più antico della cultura, perché il concetto di cultura, per quanto possa essere definito insufficientemente, presuppone in ogni modo convivenza umana, e gli animali non hanno aspettato che gli uomini insegnassero loro a giocare». Il gioco non è dunque un mero momento di svago, ma la prima e più spontanea forma di apprendimento e socializzazione, un linguaggio universale capace di allenare all’empatia, al rispetto delle regole, alla cooperazione e alla gestione delle emozioni.

L’appuntamento si terrà giovedì 15 ottobre 2026, a partire dalle ore 10.00, presso l’Auditorium “G. Pascoli” di Erchie. I lavori prenderanno il via con i saluti istituzionali di Angela Tiziana Di Noia (Dirigente Ambito Brindisi USR Puglia), Giuseppe Margheriti (Sindaco di Erchie), Michele Saccomanno (Sindaco di Torre Santa Susanna) e Toni Matarrelli (Presidente del Consiglio Regionale della Puglia). L’introduzione e l’apertura della giornata saranno curate dal Dirigente Scolastico dell’I.C. “Mazzini-Pascoli”, Vito Andrea Mariggiò.

Per offrire un’analisi ricca e multidisciplinare su come integrare la dimensione ludica nelle pratiche scolastiche e familiari, interverranno autorevoli relatori ed esperti del settore: Lucrezia Stellacci – Formatrice, già Capo Dipartimento per l’Istruzione del MIUR; Roberto Calienno – Già Segretario Nazionale CISL Scuola; Gloria Saracino – Psicologa Clinica.

Ad arricchire la mattinata e a testimoniare il clima di festa e condivisione della giornata, vi saranno gli interventi musicali curati dal Coro e dall’Orchestra Scolastica dell’Istituto. L’evento rappresenta un’importante occasione di incontro e coordinamento tra scuola, famiglie, istituzioni ed esperti per fare “sistema” e accompagnare insieme i giovani lungo un percorso formativo sereno, equilibrato e consapevole.