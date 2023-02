Presso la Casa del Turista, Brindisi, si è tenuto un’interessante conferenza sul tema:”Il gioco tra passato e futuro”, a cura degli studiosi della Società di Storia Patria per la Puglia. Il prof. Giacomo Carito ha introdotto l’argomento e coordinato i lavori. Hanno dialogato sui vari significati del gioco: il prof. Antonio Mario Caputo, il prof. Giuseppe Marella e il dr. Emanuele Amoruso. Un incontro particolare perché, in genere, la Società di Storia Patria per la Puglia si occupa della storia della nostra città. Anche il gioco, però, fa parte della storia. In passato si giocava, anche se in modo diverso. Persino nel Medioevo si giocava, è sempre stato un qualcosa di imprescindibile, di cui si sente la necessità. È stato molto interessante e coinvolgente il racconto dei giochi di strada degli anni cinquanta. Mancavano tante cose, ma nessuno si lamentava. Si giocava anche se non esistevano i giocattoli e se qualcuno ne aveva uno, era stato costruito con materiale povero. Si facevano improbabili “conte”, che erano propedeutiche al gioco. Ci si divertiva con poco, semplicemente, e il tempo passava anche con le filastrocche dal significato, a volte, ignoto. Filastrocche allegre, spensierate, coinvolgenti. Al termine del gioco, quando le mamme chiamavano, ci si abbracciava indipendentemente dall’esito ed era vietato offendersi. Non c’erano i cellulari e sarebbero passati tanti anni prima di vedere i primi videogiochi. Era tutto diverso, anche i genitori erano più severi. Il gioco è sempre stato un bisogno. Il pubblico presente ha seguito con molta attenzione e curiosità. È stato bello ripercorrere i tempi passati e capire che era possibile divertirsi in qualsiasi modo. I tempi sono cambiati e adesso è tutto più tecnologico. Sono stati presentati, inoltre, i giochi prodotti dalla Compagnia Teste di Legno di Galatina, acquisiti grazie al contributo del Rotary Club Brindisi Appia Antica, Titi Shipping, Carmelo Grassi, SAR Costruzioni e alla consulenza storica e divulgativa della Società di Storia Patria per la Puglia. Riproduzioni di giochi antichi, realizzate in legno, molto interessanti. Anna Consales