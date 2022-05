IL “GIORGI” RICORDA….. LE STRAGI DI MAFIA DEL 1992

Giovedì 25 Maggio p.v. a partire dalle ore 9:00, l’ITT “Giovanni Giorgi” di Brindisi concluderà il

percorso di Educazione alla Legalità seguito nel corso dell’a.s. 2021/22 con un incontro –dibattito che si

terrà nell’Aula Magna “Paolo Borsellino”, ricordando le stragi di mafia del 1992, quando la storia d’Italia

è cambiata per sempre.

Trent’anni dopo, su Capaci e via d’Amelio crediamo di sapere tutto: esecutori, mandanti e moventi, ma

permangono ancora misteri irrisolti degli attentati ai magistrati Falcone e Borsellino ed alle rispettive

scorte. Per non dimenticare quegli eroi, per capire la realtà ancora presente e pressante oggi, l’Istituto

“Giovanni Giorgi” conclude il percorso di Educazione alla Legalità seguito nel corso dell’a.s. 2021/22 con un

incontro –dibattito con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni alla cultura della legalità,

stimolando una coscienza civica.

Interverranno il procuratore capo della Repubblica, Antonio De Donno, l’Assessore alla legalità del

Comune di Brindisi, Mauro Masiello, il referente del Presidio Libera, Valerio D’Amici, alla presenza del

Comandante provinciale di Brindisi, Colonnello Piergiorgio Vanni, del Capitano Giovanni Lanciano, reparto

pronto impiego guardia di Finanza Brindisi, della signora Danila Fiusco, vedova del finanziere scelto Antonio

Sottile.

La lotta alla mafia dev’essere innanzitutto considerato un movimento culturale che abitui tutti a sentire

e ad interiorizzare i valori di legalità/lealtà , dignità delle persone e di giustizia sociale e che si opponga alla

vergogna dell’indifferenza, della complicità, del compromesso morale. La mafia è, purtroppo, ancora un

problema, che si è evoluto, lasciando l’amaro ricordo delle stragi per operare ora in modo più silente,

soprattutto tramite la finanza e l’economia. E’, quindi, un pericolo infiltrato nel nostro Paese, che minaccia

costantemente la democrazia, la cultura, le scuole. Ed è proprio dalle scuole che bisogna partire per non

cadere nelle reti mafiose e per divenire noi stessi azione e testimonianza di legalità. La mafia uccide. Il

silenzio ancor di più…