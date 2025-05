Il Giro d’Italia e Torre S. Susanna – Il sindaco risponde alle polemiche

Da alcuni giorni Torre Santa Susanna è in fermento gioioso per il passaggio del Giro d’Italia. Le Associazioni torresi e molti privati cittadini si sono impegnati, coordinati dall’Assessore allo sport Nico Tieni, ad addobbare il percorso in modo gioioso e fantasioso. Ma, come dice il proverbio “ chi non fa… sparla”. “ Emergency” locale ha contribuito solo prendendo carta e penna per censurare un manifesto, non commissionato dal Comune, prodotto da una artista con riconoscimenti internazionali ed esposto in quattro copie, non sulla strada, ma in quattro privati esercizi commerciali. Le interpretazioni e le critiche sono anch’esse frutto di giusta libertà e sensibilità, ma che non possono pretendere di trasformare il Comune in Santa Inquisizione. Il richiamo dell’art. 23 citato nella nota di Emergency anch’esso non è stato da loro approfondito con i successivi commi e le circolari ministeriali, usandolo quindi in modo inappropriato. Ancora più fuori luogo mi sembra la nota del deputato PD Claudio Stefanazzi che, credo, abbia cercato sulla cartina geografica Torre Santa Susanna, considerato che dalle nostre parti è un illustre disinteressato sconosciuto. Forse qualcuno lo ricorderà per una lunga vicenda giudiziaria per truffa aggravata, buon per lui conclusa dopo 6 anni senza luogo a procedere e, pertanto, contento per lui. Rimane il dato politico che non ha mai letto cosa pubblicava su Oliviero Toscani il PD con Chiara Braga il 13 gennaio 2025. Era un inno alla libertà di espressione e provocazione nei costumi. Quindi, lo ringrazio a nome di tutta la cittadinanza, e con un po’ di presunzione anche a nome di FDI, per la maglia rosa della vergogna : continuerò a difendere ogni diritto di libertà anche per lui e per Emergency . E’ stato comunque un buon esercizio di libero confronto per la comunità torrese. Evviva il Giro d’Italia.

Il Sindaco

On. dott. Michele Saccomanno