IL GOVERNATORE DEL DISTRETTO 2120 SASSANELLI IN VISITA AL ROTARY CLUB BRINDISI

IL GOVERNATORE DEL DISTRETTO 2120 VINCENZO SASSANELLI IN VISITA AL ROTARY CLUB BRINDISI

Presso il Grande Albergo Internazionale di Brindisi, il Rotary Club Brindisi ha organizzato un incontro in occasione della visita al Club del Governatore del Distretto 2120, per l’anno rotariano 2023-24, Vincenzo Sassanelli. Il Presidente del Rotary Club Brindisi, dott. Giorgio Stomati, ha evidenziato l’importanza dell’incontro e ha condiviso con i presenti il ricco curriculum del Governatore. Durante la serata è stata cooptata una socia che ha sempre preso parte a tutte le iniziative del Club in questi anni, la dott.ssa Francesca Fiore. Il Governatore le ha appuntato la spilla di appartenenza, augurandole buon cammino sulla strada del Rotary. Il Governatore ha tenuto una relazione molto approfondita, focalizzando quelli che sono i principi basilari del Rotary. “Creiamo speranza nel mondo”, è questo il motto scelto per questo anno. Bisognerà impegnarsi affinché si possano raggiungere gli obiettivi importanti che il Club vuole portare avanti, con convinzione e sensibilità, in questo nuovo anno rotariano. Alcune diapositive hanno arricchito l’interessante relazione. È intervenuta, inoltre, la moglie del Governatore che ha illustrato un importante progetto. È essenziale ricordare il ruolo fondamentale del Club nella società e comprendere che essere rotariano significa assumersi un impegno preciso nella società, servire al di sopra di ogni interesse personale, perché il Rotary è una filosofia di vita. L’incontro si è concluso con un momento conviviale, un’ulteriore occasione per stare insieme e condividere idee e, soprattutto, per approfondire la vera essenza di sentirsi rotariani. Anna Consales