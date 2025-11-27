Il Governatore del Rotary International- Distretto 2120, Antonio Bellisario Braia, in visita al Rotary Club Brindisi



Presso Palazzo Virgilio, Brindisi, il Rotary Club Brindisi ha ricevuto la visita del Governatore del Rotary International- Distretto 2120, Cav. Antonio Bellisario Braia. Dopo una mattinata intensa, presso il Cinema Teatro Impero, per “L’apertura dell’anno scolastico 2025/26 con il Rotary”, è stata organizzata una serata altrettanto coinvolgente con i soci del Club. Dopo una riunione con il Direttivo, il Governatore ha incontrato tutti i soci. Un incontro molto interessante, durante il quale sono stati focalizzati gli obiettivi da perseguire in questo anno rotariano e, soprattutto, il ruolo del Club nella società. Durante la serata, sono stati presentati quattro nuovi soci: dott.ssa Valeria Magazzu’, dott.ssa Carmelita Filannino, dott.ssa Carlotta Rizzo e il prof. Silvano Marseglia, come socio onorario del Club. Quattro nuovi soci che, sicuramente, potranno contribuire al raggiungimento dei nuovi obiettivi e progetti in cantiere nel Club Brindisino. Il Rotary è, a tutti gli effetti, una filosofia di vita. Il motto del Rotary per l’anno 2025/26 è :”Uniti per fare del bene!”, un motto che invita i soci a rafforzare le connessioni e a collaborare. L’obiettivo è aumentare l’impatto dei progetti di service attraverso l’innovazione, la continuità e la partnership. Un impegno preciso nella società. C’è effettivamente necessità dell’azione rotariana, bisogna aprire le porte del Club al territorio ed essere capaci di adattarsi ai mutamenti che la società impone. Il Rotary può e deve essere un punto di riferimento. È stata focalizzata l’importanza di essere soci, la volontà di servire al di sopra dei propri interessi, di essere disponibili a migliorare la vita di chi ci circonda e attivarsi affinché l’adesione possa essere attiva e condivisa. Tutti devono dare il proprio contributo, spendendosi nell’attuazione dei progetti che il Club propone. Sono state presentate le iniziative già programmate e i progetti esaltanti che andranno ad arricchire l’anno 2025/26. Si è parlato di “Fellowship”, gruppi internazionali composti da rotariani e non rotariani uniti da una stessa passione o interesse. Ne esistono molti, tra i quali quello degli “Scout”, del quale, durante la serata, è stata fondata la sezione provinciale di Brindisi. Le “Fellowship” hanno vita autonoma rispetto ai Club, con i quali, però, mantengono rapporti di grande amicizia e collaborazione. La serata si è conclusa con un momento conviviale, un’ulteriore occasione per stare insieme e approfondire la vera essenza di sentirsi rotariani. Grande la soddisfazione del Presidente del Rotary Club Brindisi, avv. Riccardo Mele, e di tutti i soci per una serata motivante. Anna Consales