Il Grand Master Cosimo Spinelli nominato per la 20ma volta Ambasciatore del Taekwondo

Il Grand master Han Wong unitamente al Maestro Dott. Pinaki Narayan Moitra, hanno nominato Ambasciatore il Grand master Cosimo Spinelli c.n. 9° Dan per pubblicizzare il Campionato Intrnazionale Online “50° Scotland Open Online Poomsae e Speed Kiking Championship 2025”.

Per Spinelli, questa è la 20ma nomina di Ambasciatore. Avendo partecipato a 64 campionati internazionali online. Lui è conosciuto non soltanto nell’ambito nazionale ma anche all’estero, per questo molti Grandi Maestri apprezzano le sue potenzialità di Maestro – Atleta e si rivolgono a lui per pubblicizzare i loro Campionati Internazionale Online.

L’ iscrizione al sopra citato campionato avviene compilando un modulo che si può richiedere al umero +91 8637356998 oppure inviare una comunicazione all’indirizzo email: fasttaekwondo©gmail.com.

L’eredità del Grand Master Wong si estende oltre i suoi successi personali come atleta di livello mondiale, avendo partecipato a prestigiosi campionati. La sua dedizione, disciplina e padronanza nelle arti marziali, lo hanno posto tra l’elite sulla scena internazionale.

I suoi sforzi caritatevoli hanno toccato e sollevato le comunità, creando nuove opportunità per chi è nel bisogno. E’ una testimonianza del potenziale illimitato dello spirito umano, ricordandoci che dedizione e compassione, rendono il mondo un posto migliore.

Per questo il Grand master Wong si augura che ci siano molti partecipanti affinchè attraverso la raccolta fondi derivanti dalle iscrizioni, permette di aiutare molte famiglie meno fortunati in India.

Questa nomina di AMBASCIATORE, inorgoglisce il Maestro Spinelli, a conferma di quanto ho fatto in questi 50 anni di Taekwondo.