IL GRANDE LINO BANFI TRA MANDRAKE, ZUCKERBERG E BALLANDO CON LE STELLE

Avere 87 anni e non sentirli! Il grande Lino Banfi rimane un eterno ragazzo, sempre attivo e pronto a nuove esperienze. Fra pochi giorni lo vedremo ballare in televisione perché parteciperà al programma “Ballando con le stelle” ed è proprio il caso di dire che l’età è soltanto un numero se si vive pienamente e si provano ancora emozioni. Un mito, un attore che è riuscito a inventare un nuovo tipo di comicità, usando tante espressioni colorate, ma mai volgari. In questi giorni Lino è stato protagonista di una incredibile querelle con il colosso Facebook, reo di avere oscurato i profili dei suoi fan. Una censura assurda, senza alcuna motivazione plausibile. L’attore ha scritto una lettera al “Corriere della Sera” in cui ha evidenziato la situazione e una delle frasi più eloquenti è stata:”Zuckerberg, ti spezzo il capocollo!”. Dopo le proteste, è intervenuta un’intelligenza umana e Meta ha dovuto ammettere di avere sbagliato e che le frasi e i video bannati dall’algoritmo non sono contrari agli standard della community. Fortunatamente tutto si è concluso nel migliore dei modi e grande è stata la soddisfazione di Calogero Vignera, in arte Gerry Italia, che ha creato e amministra la pagina “Noi che amiamo Lino Banfi. E per non farsi mancare niente, il grande Lino, ultimamente, è arrivato su Instagram e Tik Tok, niente male per il nonno d’Italia. Grande è stato il successo per la scena girata con il brindisino Giuseppe Ninno, “Mandrake” che, con le sue gag esilaranti, sta ottenendo un enorme successo. Insieme hanno interpretato una scena tratta dal film del 1982:”Vieni avanti cretino” e le visualizzazioni del video sono salite vertiginosamente. Una vera e propria consacrazione per il nostro Mandrake e un’ennesima impresa di successo per Lino Banfi che, sicuramente, ci riserverà ancora tante sorprese. Anna Consales