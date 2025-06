Il grande schermo sotto le stelle – L’estate è “Arena Eden”

Con l’arrivo dell’estate, Brindisi riscopre una delle sue tradizioni più attese: la rassegna di cinema dell’Arena Eden. Nel cuore del rione Bozzano, lo spazio all’aperto di viale Francia (angolo via Gibilterra) torna a essere un punto di riferimento per chi desidera trascorrere una serata piacevole sotto le stelle. L’appuntamento è dall’1 luglio al 31 agosto, tutte le sere alle ore 21, con una programmazione che mescola generi, autori, storie e atmosfere diverse, tra prime visioni, successi recenti e piccole perle da (ri)scoprire. Il biglietto d’ingresso è accessibile a tutti, appena 3,50 euro, e il posto è unico: basta arrivare, scegliere la propria sedia e lasciarsi prendere dalla magia del grande schermo all’aperto. La rassegna, promossa dal Comune di Brindisi, rappresenta un’occasione preziosa per chi resta in città nei mesi più caldi e offre ogni sera un film e la possibilità di vivere il cinema in una dimensione conviviale, rilassata, familiare. Novità di quest’anno sono i quattro film a ingresso gratuito della rassegna “Cinema Addiction”, curata da Apulia Film Commission in collaborazione con il Comune di Brindisi, in programma ogni giovedì dal 3 al 24 luglio: un breve ciclo d’autore pensato per chi ama il cinema indipendente e le narrazioni fuori dal mainstream. Un modo semplice ed efficace per riappropriarsi dello spazio pubblico, alimentare la vita di comunità e condividere emozioni. In caso di pioggia, il biglietto potrà essere riutilizzato in un’altra serata. Per informazioni: 339 1338519.

Di seguito, tutti i film in programma:

LUGLIO 2025

1 – 2

IL GLADIATORE 2

di R. Scott con P. Mescal, P. Pascal, C. Nielsen, D. Washington, D. Hounsou

3

[Rassegna AFC – Ingresso gratuito]

VITAL

di S. Tsukamoto

4 – 5 – 6

IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA

di M. Ferri con S.Carrino, C. Pandolfi, A. Arru, S. Ciocca

7 – 8 – 9

CONCLAVE

di E. Berger con R. Fiennes, S. Tucci, J. Lithgow, L. Msamati

10

[Rassegna AFC – Ingresso gratuito]

GOOD TIME

di Josh e Benny Safdie

11 -12

IL MAESTRO CHE PROMISE IL MARE

di P. Font con E. Auquer, L. Costa, L. Gavasa, R. Agirre

13 – 14

IO E TE DOBBIAMO PARLARE

di A. Sianik con A. Siani, L. Pieraccioni, F. Chillemi, B. Lodigiani





15 – 16

EMILIA PEREZ

di J. Audiard con Z. Saldana, K. Gascón, S. Gomez





17

[Rassegna AFC – Ingresso gratuito]

HOKAGE

di S. Tsukamoto





18 – 19 – 20

10 GIORNI CON I SUOI

di A. Genovesi con F. De Luigi, V. Lodovini, D. Abbrescia, G. Bevilacqua, A. Elli





21 – 22 – 23

FUORI

di M. Martone con V. Golino, M. De Angelis, Elodie, C. Fortuna, A. Gerardi





24

[Rassegna AFC – Ingresso gratuito]

LE OCCASIONI DELL’AMORE

di S. Brizé





25 – 26 – 27

L’ABBAGLIO

di R. Andò con T. Servillo, S. Ficarra, V. Picone, T. Ragno





28 – 29

MARIA

di P. Larraín con A. Jolie, P. Favino, A. Rohrwacher, H. Bilginer





30 – 31

ANORA

di S. Baker con M. Madison, M. Eydelshteyn

AGOSTO

1 – 2 – 3

UNA TERAPIA DI GRUPPO

di P. Costella con C. Bisio, M. Buy, C. Santamaria, V. Lodovini, L. Gassmann

4 – 5

NAPOLI – NEW YORK

di G. Salvatores con P. Favino, D. Lanzaro, A. Guerra, O. Benson Miller

6 – 7

NONOSTANTE

di V. Mastandrea con D. Fonzi, L. Musella, L. Morante, G. Montanini

8 – 9 – 10

FOLLEMENTE

di P. Genovese con C. Pandolfi, E. Leo, P. Fogliati, E. Fanelli, M.C. Giannetta

11 – 12

LE ASSAGGIATRICI

di S. Soldini con E. Schlott, M. Riemelt, A. Hasun, N. Pasetti, M. Boriero

13 – 14

LILO E STITCH

di D.F. Camp con M. Kealoha, C. Sanders, S. Agudong, Z. Galifianakis, B. Magnussen

15 – 16 – 17

DIAMANTI

di F. Özpetek con L. Ranieri, J. Trinca, S. Accorsi, L. Barbarossa, S. Bosi

18 – 19

GIURATO N. 2

di C. Eastwood con N. Hoult, T. Collette, J.K. Simmons, K. Sutherland, L. Bibbi

20 – 21

DRAGON TRAINER

di D. DeBlois con M. Thames, G.Butler, N. Parker, N.Frost

22 – 23 – 24

PARTHENOPE

di P. Sorrentino con C. Dalla Porta, S. Sandrelli, G. Oldman, S. Orlando, L. Ranieri

25 – 26

SOTTO LE FOGLIE

di F. Ozoni con J. Balasko, G. Erlos, H. Vincent, L. Sagnier

27 – 28

IL TEMPO CHE CI VUOLE

di F. Comencini con F. Gifuni, R.M. Vergano, A. Mangiocavallo, L. Donini

29 – 30 – 31

30 NOTTI CON IL MIO EX

di G. Chiesa con E. Leo, M. Ramazzotti, G. Harvey, C. Colica, A. Bonaiuto