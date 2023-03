IL GRUPPO ARCHEO BRINDISI ORGANIZZA CORSO DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE

Il Gruppo Archeo Brindisi in collaborazione con il ha organizzato a Brindisi un CORSO DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE.

Il corso si rivolge ad archeologi, studenti di Scienze Umanistiche e Naturali, insegnanti, operatori museali, guide archeologiche, naturalistiche, ambientali o turistiche, operatori culturali, praticanti survival o semplici appassionati. A tenere il corso sarà ALFIO TOMASELLI cultore e sperimentatore di tecnologie preistoriche, da decenni collabora con Università, Musei, Parchi naturalistici e archeologici, scuole, associazioni ed enti locali per far scoprire ai giovani alcuni aspetti del lontano passato dell’uomo. I partecipanti del corso impareranno a accendere il fuoco con varie tecniche, a riconoscere i vari strumenti in uso nel paleolitico come il chopper, l’amigdala, la lama, il raschiatoio, il grattatoio, impareranno a produrre una scheggia a percussione e ad usare il propulsore, a realizzare i dipinti paleolitici tramite varie tecniche, la lavorarzione del palco di cervidi e dell’osso.

I partecipanti, al termine del corso, avranno sperimentato personalmente le varie attività e quindi saranno pronti per svolgere laboratori a terzi sulla scheggiatura della selce, sull’accensione del fuoco con le pietre focaie, su come usare i colori, sulla realizzazione di aghi dosso, sulla realizzazione di perforatori, grattati e raschiatoi in selce, sulla produzione di cordicelle in budello e sul funzionamento dei vari trapani in uso nella Preistoria.

Durante lo stage, verranno illustrate le norme sulla sicurezza e le regole per poter presentare le varie tecnologie ad un pubblico di ragazzi o adulti in totale sicurezza. Inoltre potrò fornire materie prime come: pietre focaie, selce, steatite e carbonato di calcio per realizzare monili, ocra rossa o gialla. Gli oggetti prodotti durante lo stage rimarranno ai partecipanti. A richiesta verrà rilasciato un attestato.

www.archeologiasperimentale.it/curriculum.htm

Per prenotazioni, info e costi (solo WHATSAPP: 347- 9291852)