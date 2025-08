Il gruppo New Friends bike reclama sicurezza agli incroci

Andare in bicicletta a Brindisi sta diventando davvero un problema. Non solo perche’ mancano piste ciclabili adeguate e sicure ma anche perche’ sono assenti, in prossimità di incroci stradali pericolosi, le strisce orizzontali di attraversamento. E’ il caso, ad esempio, del rione Sant’Angelo, all’altezza della complanare. Ad evidenziare queste criticità il gruppo di cicloamatori New Friends bike con il collega Giovanni Vonghia.

“Siamo in via Sant’Angelo – afferma Vonghia – all’incrocio con la complanare della tangenziale. Qui dovrebbe esserci un sicuro attraversamento pedonale e ciclabile della pista ciclabile che costeggia la tangenziale. E invece le strisce pedonali non sono tracciate. Le auto che arrivano dalla destra, col semaforo verde, non trovando alcuna segnaletica, si sentono autorizzate a passare a tutta velocità. Nessuna precedenza a ciclisti o pedoni. Questa situazione va avanti da mesi, forse anni, e nessuno interviene. Eppure siamo in un momento drammatico, in cui ogni settimana piangiamo nuove vittime tra pedoni e ciclisti. È accettabile tutto questo? È tollerabile? Anche nel successivo attraversamento verso il quartiere Santa Chiara, le strisce pedonali sono invisibili. Cosa si aspetta per intervenire? Un’altra tragedia? E’ questa la considerazione che si ha, a Brindisi, per chi pratica sport all’aria aperta? Per chi si muove in modo sostenibile, rispettando l’ambiente e la salute? Non chiediamo miracoli. Chiediamo sicurezza, rispetto, civiltà”.