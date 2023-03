IL GRUPPO SUPPORTO DELL’AERONAUTICA MILITARE IN UDIENZA DAL PAPA

Il Gruppo Supporto Brindisi dell’Aeronautica Militare, con il Quartier Generale del Comando Scuole 3° Regione Aerea di Bari, nell’anno del suo Centenario, ha incontrato il Santo Padre, Papa Francesco, nell’udienza del 8 marzo scorso, assistito dalla sua guida spirituale e Cappellano militare Don Giovanni Prete. Per le famiglie salentine e baresi l’udienza è stata preceduta, nella serata del martedì, da una messa celebrata sulla tomba di San Pietro. Davanti alle sante reliquie dell’Apostolo Pietro, il Comandante Pilota, Tenente Colonnello Michele Minonne, ha dedicato la preghiera dell’Aviatore ai due piloti scomparsi, proprio in quella giornata, in un tragico incidente aereo a Guidonia.

Nell’udienza di mercoledì, lo stesso T.Col. Minonne ha poi chiesto a Papa Francesco di ricordare nelle sue preghiere gli amici e colleghi deceduti Giuseppe Cipriano e Marco Meneghello. In prossimità del Centenario dell’Aeronautica Militare questa esperienza vissuta a Roma sui passi dell’apostolo Pietro e del suo successore Papa Francesco ha rappresentato un forte momento di crescita umana e spirituale che ben introduce alle celebrazioni che avranno inizio il prossimo 28 Marzo.