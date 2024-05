Il laboratorio per bambini Mad presenta “The Little Mermaid”

in lingua inglese al Teatro Don Bosco di Brindisi

L’evento in programma martedì 28 maggio

Brindisi – Il laboratorio per bambini Mad, parte integrante della formula esclusiva di Formavobis, Mad (Music, Acting, Dancing), è lieto di annunciare l’apertura al pubblico del lavoro teatrale “The Little Mermaid” (“La Sirenetta”), interamente recitato e interpretato in lingua inglese. L’evento si terrà presso il Teatro Don Bosco di Brindisi, martedì 28 maggio alle ore 18,30. Questo progetto, giunto al terzo anno di svolgimento, rappresenta un’opportunità unica per i giovani talenti di esprimersi e per il pubblico di immergersi in un viaggio incantato “in fondo al mar”.

Guidati da un team di esperti composto da Maria Giaimis, Daniela Nisi, Danilo Billermann, Eleonora D’Apolito e Deborah Cavaliere, i bambini dai 4 ai 13 anni, divisi in gruppi babies e classi beginners, hanno dedicato impegno e passione alla preparazione di questo spettacolo, dimostrando quanto sia possibile apprendere e divertirsi attraverso l’arte teatrale e la lingua inglese.

Il lavoro dei giovani attori è stato arricchito dall’esperienza di esperti in discipline teatrali e canore, dando vita a un musical che promette di trasportare il pubblico in un mondo fantastico e suggestivo, immerso in colori, suoni e movimenti coinvolgenti. L’evento è ad accesso su invito. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattare il numero: 0831.1850339 – 377.2822509.

“Non perdete l’opportunità di vivere un’esperienza indimenticabile al Teatro Don Bosco di Brindisi il prossimo martedì 28 maggio. Vi aspettiamo!” dicono gli organizzatori.