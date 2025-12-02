Il lavoro culturale a Sud attraverso gli archivi del Canzoniere grecanico salentino. Un evento da non perdere!

Il Nodo Galattica di Mesagne si prepara a ospitare un incontro di grande rilevanza culturale: “Esercizi di Semantica Territoriale #2”, a cura di Luca Coclite e Laura Perrone (studioconcreto). L’appuntamento è per le ore 18:00 presso gli spazi di Lab Creation in via Lucantonio Resta 15, nel cuore del centro storico. L’ingresso è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria.



Questo evento rappresenta un’opportunità unica per esplorare, attraverso gli archivi del Canzoniere Grecanico Salentino, la storia del lavoro culturale nel Salento. Il seminario trae origine dalla recente ricerca del duo artistico-curatoriale, presentata nella mostra “Il Mito – Unconventional Archive” (Melpignano, 29 giugno – 17 agosto 2025), inaugurata per celebrare il cinquantesimo anniversario del Canzoniere Grecanico Salentino.



Durante l’incontro, i partecipanti potranno immergersi in una selezione di documenti testuali e materiali audiovisivi, scoprendo la complessità delle interazioni tra dimensione locale e nazionale. La conferenza mette in luce come il Salento si sia trasformato in un laboratorio di evoluzione culturale, dove l’oralità diventa una voce critica e identitaria, capace di opporsi all’omologazione e valorizzare le culture subalterne.



Fondato nel 1975, il Canzoniere Grecanico Salentino ha saputo attraversare gli anni con una missione chiara: recuperare i canti, i ritmi e le lingue minoritarie per riaffermare il diritto a un’identità plurale. Dalla ricerca filologica alle sperimentazioni sonore, il gruppo si è evoluto in un archivio vivente che racconta storie personali, tradizioni condivise e processi creativi in continua trasformazione.



L’incontro fa parte del progetto “Transiti – esercizi di semantica territoriale”, finanziato nell’ambito della rete Galattica – Giovani Puglia – Residenze artistiche di arte contemporanea 2025 in Puglia. Esperti e appassionati di cultura non possono perderlo!



INFO E PRENOTAZIONI:

Quando: 6 dicembre, ore 18:00

Dove: Nodo Galattica di Mesagne c/o Lab Creation, via Lucantonio Resta 15 (Centro Storico)

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Per partecipare, è necessario riservare il proprio posto telefonando o inviando un messaggio al numero: 392 0060788.

