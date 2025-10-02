Il libro “Da grande vorrei fare il genitore” alla Camera dei Deputati.

Un prestigioso appuntamento per le due pedagogiste brindisine Elvira d’Alo’ e Antonella Mastro. Giovedì 9 ottobre, dalle ore 15.00 alle 17.00, nella Sala Giacomo Matteotti – Palazzo Teodoli della Camera dei Deputati, si terrà l’incontro “Pedagogia della Famiglia”, in occasione della presentazione del loro volume “Da grande… vorrei fare il genitore”. Riflessioni sulla genitorialità nell’attuale dibattito pedagogico e racconto delle esperienze di Scuola. libro è una raccolta preziosa di materiali prodotti durante l’esperienza Scuola genitori, realizzata in diversi Istituti scolastici della provincia di Brindisi dalle pedagogiste cliniche Elvira D’Alò e Antonella Mastro, professioniste formate per realizzare principi e teorie proprie della Scienza pedagogica.

L’evento ha inizio con i saluti istituzionali dell’onorevole Alessandro Colucci e sarà’ moderato dalla giornalista Georgia Allegretti. C’è la possibilità di partecipare on line all’evento di Giovedì 9 ottobre dalle 15.00 alle 17.00 attraverso la diretta streaming collegandosi al sito web della Camera dei Deputati, in fondo alla pagina individuare la Sezione Eventi e cliccare per trovare il link ” Pedagogia della famiglia. Presentazione del libro Da grande… vorrei fare il genitore”.