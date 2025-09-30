Facebook Instagram
Il libro di Elvira D’Alò e Antonella Mastro sarà presentato nella Camera dei Deputati

Sbarca anche presso la Camera dei Deputati la presentazione del libro “Da grande…vorrei fare il genitore” di Elvira D’Alò e di Antonella Mastro. Sarà l’occasione per discutere di genitorialità nell’attuale dibattito pedagogico, in aggiunta al racconto delle esperienze di scuola da parte dei genitori.

La presentazione avrà luogo giovedì 9 ottobre, alle ore 15.00, nella Sala Giacomo Matteotti di Palazzo Teodoli, della Camera dei Deputati, in piazza Parlamento.

I saluti istituzionali saranno rivolti al segretatio di Presidenza della Camera dei Deputati, on. Alessandro Colucci. Questo incontro, che mira ad approfondire tematiche di pedagogia della famiglia, sarà moderato dalla giornalista Georgia Allegretti.

