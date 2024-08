Il Liceo artistico-musicale “Simone-Durano” – Menzione d’onore al concorso “Lo stupore dell’arcobaleno”

Giovedì 1 agosto, nella suggestiva cornice del chiostro di Santa Chiara di Mola di Bari, si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso di scrittura creativa “Lo stupore dell’arcobaleno”, giunto quest’anno alla nona edizione, in memoria della giovane studentessa Marilù Calabrese, scomparsa prematuramente nel 2015.

Il concorso, evento di punta della Notte bianca dei giovani di Mola di Bari, ha proposto quest’anno il tema: “Delle parole e dei silenzi”, cercando, attraverso la potenza delle parole, di ricordare questa giovane vita, che tanto amava esprimere le proprie gioie con le parole, ma che conosceva anche silenzi di grande intensità.

Menzione speciale per la studentessa Alessia Bozzetti, classe 4 M con il racconto “Quel che resta di noi” che, pur non figurando fra i vincitori, è stato considerato dalla giuria esaminatrice, degno di nota e di pubblicazione.

Menzione speciale anche per la studentessa Flavia Lombardo, sempre classe 4 M del Liceo Musicale “Simone-Durano” con il racconto “Parole vuote in un oceano di silenzio.” Flavia lo scorso anno figuro’ fra i vincitori, aggiudicandosi il secondo posto.

Un podio tutto al femminile che conferma la sensibilità dei nostri studenti nell’affrontare temi di grande sensibilità.

La Commissione giudicatrice ha pubblicato gli elaborati nel volume “Delle parole e dei silenzi”: parte del ricavato della vendita sarà destinato all’Orfanotrofio Mariel Ventre-Villaggio “Sorriso di Marilù” in Zimbabwe.

Grande soddisfazione per le nostre ragazze, emozionate e soddisfatte del risultato conseguito che le ha viste emergere anche quest’anno all’interno di questo concorso nazionale di scrittura creativa. Per il secondo anno consecutivo le studentesse, guidate dalla loro docente, la prof.ssa Sabrina Gorgoni, hanno convinto la Commissione giudicatrice, sottolineando la versatilità dei loro interessi e l’amore per la scrittura, un bene fondamentale attraverso cui esprimere, oggi più che mai, le proprie emozioni.

Tutta la comunità Comunità scolastica augura a Flavia e ad Alessia che questo sia solo l’inizio di un percorso di crescita e di soddisfazioni future.