Il Liceo Classico quadriennale – Una scelta di eccellenza

Il Liceo Classico del Polo Liceale Marzolla-Leo-Simone-Durano si conferma tra le realtà più innovative e autorevoli del panorama scolastico nazionale grazie all’ordinamento quadriennale, una sperimentazione d’eccellenza che oggi coinvolge solo 11 licei classici in tutta Italia e appena tre in Puglia.

Attivo dal 2017, il progetto è giunto al terzo rinnovo, autorizzato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con decreto del 10 Gennaio scorso, a testimonianza della solidità dell’impianto didattico e del costante apprezzamento ottenuto nel tempo. La sperimentazione del Liceo Marzolla, rinnovata di quadriennio in quadriennio, ha infatti sempre riscosso consenso e approvazione presso l’utenza, raccogliendo altresì iscrizioni da fuori provincia e confermando la validità di un percorso che unisce rigore culturale, innovazione metodologica e attenzione alla persona.

Accanto alle curvature già attive – biomedica ed economico-giuridica – l’ordinamento quadriennale si arricchisce di una nuova proposta formativa. A completare l’offerta, infatti, è la curvatura umanistica, che punterà in modo specifico sullo sviluppo delle competenze in ambito filosofico e psicopedagogico, rafforzando la dimensione riflessiva, relazionale ed educativa del percorso.

I risultati ottenuti negli anni confermano la qualità della proposta. I diplomati del percorso quadriennale stanno oggi costruendo il proprio futuro con un anno di anticipo rispetto ai coetanei, affrontando con successo le sfide universitarie. Emblematico il dato relativo all’accesso a Medicina: l’80% degli studenti dell’ultimo anno che hanno sostenuto il semestre filtro è già entrato nella sede universitaria prescelta, a dimostrazione dell’efficacia di una formazione solida, intensa e ben strutturata.

Tale percorso si rivolge a studenti e studentesse che desiderano mettersi in gioco in un’esperienza formativa intensa e dinamica, caratterizzata da un’organizzazione del tempo più concentrata e da un forte investimento sulle competenze, sulle abilità trasversali e sulle soft skills, oggi sempre più decisive nei percorsi universitari e professionali, fornendo capacità di muoversi con sicurezza in contesti complessi, internazionali e in continua evoluzione.

Il Liceo Classico quadriennale si configura quindi come una scelta lungimirante, capace di coniugare profondità degli studi, orientamento consapevole e apertura al futuro. Un modello educativo che non accelera semplicemente i tempi, ma qualifica l’esperienza formativa, valorizzando talenti e aspirazioni degli studenti.

Una speciale presentazione della nuova sperimentazione sarà proposta in occasione dell’Open Day di domenica 1° febbraio, dalle ore 10.00 alle 13.00, presso la sede del Liceo Classico Marzolla, in via Nardelli 2 a Brindisi, per consentire a studenti e famiglie di conoscere più da vicino l’organizzazione del percorso e le sue caratteristiche.