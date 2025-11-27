Il Liceo Marzolla-Leo-Simone-Durano celebra la cultura dell’accoglienza

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, il Polo Liceale Marzolla-Leo-Simone-Durano organizza un incontro pubblico dal titolo “L’arte dell’inclusione:la prossimità delle differenze”, che si terrà mercoledì 3 dicembre 2025 alle ore 16.00 presso l’Auditorium “Cinzia Zonno” del Liceo Marzolla (via Nardelli 2, Brindisi).L’iniziativa, promossa dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Carmen Taurino, intende offrire alla comunità un momento di riflessione condivisa sui temi dell’inclusione, della dignità personale e della vicinanza alle fragilità, con uno sguardo concreto alle buone pratiche educative e sociosanitarie del territorio.Dopo i saluti istituzionali della Prof.ssa Carmen Taurino, Dirigente del Polo Liceale, e del Dott. Maurizio De Nuccio, Direttore Generale ASL Brindisi, interverranno la Dott.ssa Fernanda Prete, Dirigente Area I – Provincia di Brindisi, il Dott. Giovanni De Stradis, Responsabile UOSD di Fisiatria – ASL Brindisi e l’Avv. Alessandro Nocco, Coordinatore integrazione scolastica – Provincia di Brindisi.L’incontro si inserisce nel più ampio percorso formativo del Polo Liceale, da anni impegnato nella promozione di una scuola accogliente, equa e inclusiva, dove ogni studente possa trovare ascolto, riconoscimento e opportunità di crescita.«Celebrare la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità – afferma la Dirigente Prof.ssa Taurino – significa rinnovare un impegno etico ed educativo: imparare a mettersi accanto, a riconoscere le differenze, a trasformarle in valore. L’inclusione è arte, cura, prossimità: un compito che riguarda tutta la comunità scolastica».L’evento è aperto alla cittadinanza, alle istituzioni, alle famiglie e alle associazioni del territorio.