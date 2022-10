IL LICEO MARZOLLA-SIMONE-DURANO CONTRO IL BULLISMO CON TURCHIA, LITUANIA E POLONIA

Una delegazione di professori del Liceo Marzolla Simone Durano incontra in questi giorni in Polonia i docenti di Turchia, Lituania e appunto Polonia, quali partners di un progetto di cooperazione sul tema “Filosofia e B comunicazione non violenta contro il bullismo”, con la Polonia, sede della scuola capofila del progetto. Il Marzolla Leo Simone Durano e’ rappresentato dalle Prof.sse Daniela Franco e Maria Grazia Gioia. Danze in abiti tradizionali polacchi, palloncini colorati delle tinte delle bandiere degli stati ospitati, accoglienza calorosa. L’occasione è ottima per scambi di esperienze didattiche, per far conoscere agli stati partners la nostra realtà scolastica e territoriale, per essere comunità che si interroga sui valori della cultura europea. Il progetto mira a diffondere e far maturare la consapevolezza dei vantaggi, personali e sociali, della cittadinanza attiva, il senso della partecipazione alla vita democratica, le competenze sociali e interculturali, il pensiero critico e l’alfabetizzazione mediatica. Contro il bullismo, per una vera e corretta comunicazione. Uno scampolo d’Europa dialoga per una crescita pacifica, in un momento delicato della vita del vecchio continente. Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Carmen Taurino vive col Collegio dei Docenti, sebbene a distanza, tale evento, programmato, accompagnato da una partecipazione della mente e della cura, delle risorse di intelligenza della storia, per la crescita dei propri studenti. Nella foto, le Docenti Franco e Gioia con le delegazioni degli altri stati.